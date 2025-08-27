Fernanda Torres faz revelações inéditas sobre o casamento de 27 anos com diretor
Fernanda Torres abriu o coração sobre a vida pessoal. A atriz, que já foi indicada ao Oscar, e é casada com o diretor Andrucha Waddington, costuma ser bastante discreta acerca da intimidade.
Em entrevista ao podcast Isso não é uma sessão de análise, a filha de Fernanda Montenegro afirmou que têm vivido o melhor momento da união, que já dura cerca de 27 anos.
“Nos dias atuais é revolucionário ficar casado tanto tempo. Primeiro porque você não fica casada com a mesma pessoa. Todo mundo vai mudando, é um processo de amadurecimento muito legal. Nos primeiros anos você acha que vai mudar aquela pessoa. Depois você desiste de mudá-la”, iniciou Fernanda Torres.
“Uma vez minha analista falou uma coisa maravilhosa: ‘vocês estão juntos para poderem ficar sós’. Isso nós temos mesmo. Eu e Andrucha somos capazes de ficar sozinhos juntos”, declarou Fernanda Torres, que é mãe de Joaquim, de 25 anos, e Antonio, de 17.
“Quando eu casei com o Andrucha ele já era pai de dois. Me vi cercada só de homens. Sorte que a ex dele é uma mulher extraordinária e nunca houve uma tensão. A separação deles foi muito bem feita. Nós convivemos muito. Tenho um carinho enorme pela Kiti [Duarte, ex-mulher de Andrucha] e pelos meninos”, contou ela.
