Cíntia Chagas se desespera com desfecho de denúncia contra ex-marido por agressão
Cíntia Chagas compartilhou sua indignação com a decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que arquivou o pedido de cassação do deputado Lucas Bove (PL/SP). O parlamentar é ex-marido da influenciadora e foi denunciado por violência física e psicológica após a separação.
A deputada Mônica Seixas (PSOL/SP) alegou quebra de decoro, o que poderia levar à perda do mandato, mas apenas Ediane Maria (PSOL/SP) votou a favor. Em um vídeo emocionado, Cíntia criticou: “Os senhores estão dando as costas para a Justiça, porque no meu processo judicial eu estou ganhando”.
Cíntia Chagas chora ao relatar agressão: "Eu apanhei"
Ela relatou episódios de abuso durante o relacionamento: “Eu sou branco, eu sou deputado, eu tenho cara de rico, comigo nada vai acontecer”. Em setembro de 2024, registrou boletim de ocorrência por violência física e psicológica, ciúmes e controle exagerado.
A decisão da Alesp gerou repercussão nas redes sociais, com apoio a Cíntia Chagas e críticas aos parlamentares. A influenciadora segue em busca de justiça e apoio para outras mulheres.
