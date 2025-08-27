Cíntia Chagas se desespera com desfecho de denúncia contra ex-marido por agressão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Cíntia Chagas compartilhou sua indignação com a decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que arquivou o pedido de cassação do deputado Lucas Bove (PL/SP). O parlamentar é ex-marido da influenciadora e foi denunciado por violência física e psicológica após a separação.

A deputada Mônica Seixas (PSOL/SP) alegou quebra de decoro, o que poderia levar à perda do mandato, mas apenas Ediane Maria (PSOL/SP) votou a favor. Em um vídeo emocionado, Cíntia criticou: “Os senhores estão dando as costas para a Justiça, porque no meu processo judicial eu estou ganhando”.

Veja também: Cíntia Chagas chora ao relatar agressão: “Eu apanhei”

Ela relatou episódios de abuso durante o relacionamento: “Eu sou branco, eu sou deputado, eu tenho cara de rico, comigo nada vai acontecer”. Em setembro de 2024, registrou boletim de ocorrência por violência física e psicológica, ciúmes e controle exagerado.

A decisão da Alesp gerou repercussão nas redes sociais, com apoio a Cíntia Chagas e críticas aos parlamentares. A influenciadora segue em busca de justiça e apoio para outras mulheres.

O post Cíntia Chagas se desespera com desfecho de denúncia contra ex-marido por agressão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.