Thais Fersoza desabafa sobre reação alérgica: ‘Buldogue’
Clique aqui e escute a matéria
A atriz e apresentadora Thais Fersoza, de 41 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (25) ao revelar que sofreu uma reação alérgica inesperada. Casada com Michel Teló, a artista contou que precisou receber medicação e compartilhou uma foto cobrindo o rosto, bastante inchado após o episódio.
No domingo (24), Thais esteve em um shopping na Zona Oeste do Rio, acompanhada do marido e dos filhos, Melinda, de 9 anos, e Teodoro, de 8. Ela explicou: “Foto com rostinho tampado porque a bonita aqui teve uma BAITA reação alérgica ontem que graças a Deus foi medicada rapidamente”.
Leia também: Thais Fersoza expõe verdade sobre exposição da vida com o marido, Michel Teló
Ainda nesta segunda, a apresentadora voltou a falar com o público sobre o inchaço. “Mas hoje ainda está igual um buldogue com o edema diluindo… Maaaas para dizer que estou por aqui”, relatou.
Horas depois, Thais agradeceu as mensagens de carinho recebidas. “Sigo na luta cuidando”, afirmou, tranquilizando os fãs sobre sua melhora.
O post Thais Fersoza desabafa sobre reação alérgica: ‘Buldogue’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.