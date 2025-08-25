Yasmin Brunet faz selfie de biquíni e ostenta corpão
Yasmin Brunet encantou os seguidores nesta segunda-feira (25) ao postar uma selfie no espelho usando biquíni fio-dental azul. “Deixando minhas curvas à mostra”, disse a modelo. O clique destacou seu piercing no umbigo e a cintura fina, chamando atenção dos fãs.
Recentemente, Yasmin compartilhou registros em meio à natureza, lembrando sua viagem a Fernando de Noronha. “Mágica”, definiu a influenciadora as experiências no local. Nos comentários, internautas a chamaram de “sereia” e elogiaram sua beleza natural. Ela estava acompanhada da produtora Pâmela Sbruzzi e riu ao ser comparada a um casal com a amiga.
A filha de Luiza Brunet já revelou que ficou com mulheres, mas frisou: “Não quero receber rótulos ou ser conhecida como a ‘bissexual do momento'”. Recentemente, indicou que está solteira.
No início de 2022, Yasmin anunciou o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina. Sobre a vida amorosa, comentou com humor: “Meu cupido me odeia ou trabalha de home office bêbado”, mostrando leveza diante do assunto.
