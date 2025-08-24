Entenda a confusão envolvendo Blogueirinha e Paola Carosella
Clique aqui e escute a matéria
A entrevista de Paola Carosella no programa da Blogueirinha virou alvo de polêmica e repercussão intensa nas redes sociais. A conversa, marcada pelo humor ácido característico da apresentadora, dividiu a opinião do público e gerou críticas sobre os comentários feitos durante a participação.
Após a repercussão, Paola deletou todos os vídeos da entrevista de seu perfil no Instagram, ação que também foi repetida pela Blogueirinha. Além disso, as duas deixaram de se seguir nas redes, aumentando as especulações sobre a origem do desentendimento. A chef respondeu a um internauta que questionou o motivo da exclusão dos vídeos com outra pergunta: “Você tem filhos?”, sugerindo que a polêmica poderia estar relacionada a comentários sobre sua filha Francesca.
Durante a entrevista, Paola mencionou que a filha aprecia artistas pop como Billie Eilish, Chappell Roan, Doechi e Reneé Rapp. Um comentário posterior da Blogueirinha sobre o gosto musical da garota foi interpretado por fãs como motivo do atrito, gerando debates sobre a adultização e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, tema amplamente discutido após denúncias de monetização indevida de perfis de menores.