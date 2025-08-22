Deborah Secco mostra treino em casa e confessa: ‘Não curto academia’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deborah Secco, de 45 anos, mostrou entusiasmo nesta sexta-feira (22) ao compartilhar sua dedicação ao universo fitness. Após cumprir o treino do dia, a atriz gravou um vídeo usando top e microshort branco, evidenciando sua boa forma. Animada com a disciplina, ela declarou: “Hoje teve, hein. Orgulho de mim mantendo minha rotininha fitness”.

A artista aproveitou para revelar detalhes que despertavam a curiosidade de seus seguidores. “Vocês perguntaram e, sim, eu treino em casa. Não curto academia”, afirmou. Em seguida, explicou que o acompanhamento ocorre de maneira remota. “[Me exercito] sempre online… pra mim, tem dado mais que certo”, disse Deborah, lembrando que antes recorria à genética e a procedimentos estéticos para manter o corpo em dia.

No registro, é possível acompanhar parte do treino funcional realizado em chamada de vídeo com sua personal trainer. A atriz também mostrou criatividade ao improvisar uma caixa durante os exercícios de perna, reforçando a adaptação de sua rotina.

Em recente entrevista, Deborah Secco falou sobre pressão estética. “Sempre tive muito medo de descobrirem que eu era uma mentira. Nunca me achei uma mulher sexy, nem bonita”, disse. Hoje, afirma ter conquistado autoestima com a maturidade: “Entendo minhas imperfeições, minhas vulnerabilidades, minhas qualidades. Aprendi a me olhar com mais carinho, mais empatia, me acho o máximo”.

