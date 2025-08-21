Márcia Sensitiva expõe contato com ET: “Apareceu do meu lado”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

No último episódio da quarta temporada de Avisa Lá que Eu Vou, exibido no GNT, Paulo Vieira levou ao ar um tema inusitado: o universo místico. Para isso, o humorista conversou com Márcia Sensitiva, conhecida por suas revelações espirituais. A gravação foi feita em um cemitério e contou com efeitos especiais que remetiam a produções de terror, criando o clima ideal para o bate-papo.

Durante a entrevista, a médium recordou experiências de sua infância. “Já conversava com defunto desde os meus cinco anos de idade”, declarou. Ela ainda explicou sobre a presença do ectoplasma: “Todo médium tem muito ectoplasma, que é uma fumaça que sai do umbigo… Eles sugam todo seu ectoplasma e você acorda cansado, dói as costas, pés gelados, insônia, dor de cabeça, mal-estar, briga do nada”.

Veja também: Márcia Sensitiva é internada às pressas após revelar a própria morte

Márcia também narrou um episódio em um SPA, envolvendo uma celebridade cujo nome preferiu não revelar. “O ET apareceu do meu lado, marrom, como uma árvore, e me falou telepaticamente: ‘Ela é uma das nossas’”, contou, descrevendo ainda o momento em que teria revelado a existência de um tumor na cabeça dessa pessoa.

A sensitiva falou ainda sobre entidades que se alimentam da energia sexual. “Eles existem e vivem com a energia do sexo”, disse. Ao ser questionada por Paulo Vieira se esses espíritos eram bons, respondeu em tom bem-humorado: “Boa sou eu. Eles são fora de série”.

O post Márcia Sensitiva expõe contato com ET: “Apareceu do meu lado” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.