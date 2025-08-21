Carla Salle explica motivo de manter discrição sobre primeira gravidez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carla Salle está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com Gabriel Leone. A atriz, que pôde ter sido vista na novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, chama atenção pela sua discrição acerca da vida pessoal.

A artista, que possui quase 350 mil seguidores no Instagram, publica conteúdos apenas sobre seus trabalhos artísticos e publicitários, e evita falar sobre o tempo de gestação, nome ou sexo do bebê a caminho.

Em entrevista à revista Quem, Carla Salle justificou: “Nas coisas mais banais da minha vida, eu sou reservada. Em relação ao que é mais importante, eu sou mais reservada ainda. É um caminho que resolvi seguir porque tudo aquilo que é importante merece ser preservado”, disse.

Acerca das expectativas pela chegada da maternidade, Carla Salle não escondeu os planos após a chegada do bebê, que não teve previsão de nascimento revelado por ela: “Pretendo ser uma mãe que trabalha, continua exercendo seu lugar no mundo e trazendo essa energia nova, e aprender muito sobre esse momento. São muitas informações, acabo lendo sobre muitas coisas, mas acho que tem processos naturais da vida que só se aprende vivendo”, afirmou.

