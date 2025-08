Sergio Guizé revela motivo que impede de ainda não ter filhos com Bianca Bin

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Sergio Guizé está no ar em Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Globo, e comentou acerca dos planos traçados para a vida pessoal, incluindo seu atual momento do casamento com a atriz Bianca Bin.

Em entrevista ao jornal O Globo, o intérprete de Candinho, que conheceu a amada durante as gravações de Êta Mundo Bom! (2016), e contracenaram novamente em O Outro Lado do Paraíso (2017) – ambos escritos por Walcyr Carrasco -, confessou que eles pensam em construir uma família.

“É uma possibilidade. Mas graças a Deus hoje temos essa possibilidade de planejar o melhor momento”, afirmou Sergio Guizé, que apontou alguns empecilhos, como a vida profissional de ambos. “Imagina ter um filho agora, quando ela está estreando no teatro em São Paulo e eu estou aqui no Rio gravando uma novela? Então, espero que que aconteça da melhor forma”, disse.

Guizé, inclusive, entregou que pensa em voltar a trabalhar com Bianca, após um breve reencontro em Êta Mundo Melhor!. “Talvez em outra novela, no futuro. A Bianca sabe o tamanho da loucura que é protagonizar uma novela, e ela meio que faz a retaguarda. Ela que cuida da minha cabeça quando chego de um dia muito intenso de gravação. É muito bom trabalhar com ela, é uma grande atriz e deixa tudo mais fácil”, pontuou.

