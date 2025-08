Reprise de Terra Nostra ganha data para estrear na Globo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Globo confirmou que Terra Nostra será a próxima novela a ocupar a faixa Edição Especial nas tardes da emissora. O clássico de Benedito Ruy Barbosa estreia em 1º de setembro, substituindo História de Amor, que deve chegar ao fim em 29 de agosto. A reapresentação integra as comemorações dos 60 anos da Globo, celebrados em 2025.

Exibida originalmente entre 1999 e 2000, a trama retorna ao ar mais de 20 anos depois de sua última reprise na TV aberta, ocorrida em 2004. Protagonizada por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio, a novela também conta com grandes nomes como Raul Cortez, Antonio Fagundes, Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido e Cláudia Raia.

A história acompanha o romance de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), imigrantes italianos que se conhecem durante a travessia de navio para o Brasil no fim do século 19. Separados ao chegar ao país, eles seguem caminhos distintos: Matteo vai trabalhar na colheita de café na fazenda do coronel Gumercindo (Antonio Fagundes) e se casa com Rosana (Carolina Kasting), filha do patrão; enquanto Giuliana é acolhida pelo bem-sucedido italiano Francesco Maglianno (Raul Cortez), que promete ajudá-la a reencontrar seu grande amor.

Com uma narrativa que mistura romance, luta de classes e imigração, Terra Nostra foi um marco na teledramaturgia brasileira e promete emocionar novamente o público. A reprise resgata não apenas a história de Matteo e Giuliana, mas também um retrato histórico do Brasil do século 19, com todos os desafios e transformações sociais da época.