Gracyanne Barbosa vira evangélica após passagem polêmica no BBB

Gracyanne Barbosa, influencer, confessou que, sim, se tornou evangélica. A ex-BBB chegou a ser flagrada em um culto na igreja neopentecostal, no Rio de Janeiro.

“O que está acontecendo é que, sim, eu tenho frequentado a igreja, buscado estar mais próxima de Deus e me permitindo viver essa experiência com o coração aberto. É um caminho lindo, que tem me feito muito bem, mas que ainda está sendo trilhado com calma e consciência. Cada um tem seu tempo, seu processo e eu estou vivendo o meu, com fé, respeito e muito amor”, revelou numa entrevista ao site F5.

A participação de Gracyanne Barbosa no BBB 25 foi marcada por inúmeras polêmicas. No reality show, a influencer chegou a confessar que pegava algumas comidas do confinamento escondido, um gatilho gerado de um passado difícil. Porém, nem todos acreditaram na história, como a apresentadora Sonia Abrão.

“A partir do momento que a grande mentirosa, a falsiane se sentiu desmascarada, porque ela mesma se acusou. Era tão flagrante, que ela mesmo sabia que naquele momento tinham arrancado a máscara dela, que ela cobra sibilina, que é, resolveu fazer a última cartada dela”, disparou a jornalista.

