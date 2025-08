Deborah Secco puxa shorts no limite e exibe abdômen definido após treino intenso

Clique aqui e escute a matéria

Deborah Secco, aos 45 anos, compartilhou nas redes sociais o entusiasmo após concluir mais um treino matinal nesta quarta-feira (6). Sem maquiagem e usando um conjunto branco de academia, a atriz celebrou sua dedicação à rotina saudável. “Mais um dia. Mais uma missão cumprida. Agora bora viver”, escreveu ela, demonstrando energia e satisfação com o progresso. Com foco cada vez maior na vida fitness, Deborah tem mantido uma disciplina de treinos logo nas primeiras horas do dia. Em outra publicação recente, ela apareceu admirando o próprio reflexo no espelho e comentou: “Hoje teve, hein. E a gente segue aqui, sem filtro, sem make, mas com muita disposição”. Na ocasião, seu abdômen definido chamou a atenção dos seguidores. Veja também: Deborah Secco surge de biquíni fio-dental e exibe bumbum redondinho em cliques Durante uma entrevista anterior à revista Quem, a atriz explicou que retomou os exercícios há alguns meses e que isso trouxe benefícios significativos. “Foi incrível para mim e para minha saúde”, disse ela, reconhecendo a importância da nova fase. Deborah ainda afirmou que, apesar do corpo em forma, nunca teve preocupações excessivas com a aparência: “Não sou uma pessoa que se preocupa [com o físico], eu tenho uma genética muito abençoada”.

