Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Claudia Ohana, atriz, em seu perfil na rede social, compartilhou fotos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. A estrela apostou em um biquíni azul e sensualizou bastante, destacando os pernões. “Sempre linda”, “Meu sonho é chegar aos 60 gata desse jeito”, “Um lugar pra renovar as energias”, “Simplesmente linda”, “Maravilhosa”, “Linda demais”, Muito linda”, “Gatinha”, “Musa”, foram alguns comentários. LEIA AGORA: Taís Araújo surge de lingerie vermelha em Vale Tudo e agita web: ‘Destruidora’ Em recente entrevista ao Surubaum, programa de entrevistas comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Claudia confessou que, na juventude, tinha medo de sexo. “Tinha uma mãe muito doida em casa. Era a única contida, super virgem, não deixava nem passar a mão em mim, mas quando minha mãe morreu e fui morar sozinha, tive que mudar tudo e crescer”, começou. “Surgiram namorados, muito mais velhos, porque comecei a andar com um pessoal de cinema, pessoas mais velhas. O sexo entrou na minha vida para preencher a solidão. Minha primeira vez foi com uma pessoa bastante querida, mas eu era muito virgem. Sabe aquela pessoa pudica? Eu brincava de boneca aos 15 anos de idade, tinha medo de sexo”, concluiu.

O post Claudia Ohana exibe pernão em cliques de biquíni foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.