Campeã do BBB 25, Renata Saldanha surge de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’

Renata Saldanha, campeã do BBB 25, está aproveitando ao máximo o São João da Thay, no Maranhão. A global fez um ensaio nos Lençóis Maranhenses, de biquíni azul e mostrando o corpo à la Barbie.

A influencer confessou que, aos poucos, está se adaptando a nova rotina. “Antes eu tinha uma vida de professora, né? De treinadora de ginástica, coordenava uma escola. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar como influenciadora. E fazendo publicidade para marcas que eu era fã e usava”, contou numa entrevista ao Gshow.

Sem papas na língua, Renata revelou se guarda alguma mágoa de algum ex-colega de confinamento do BBB 25. Durante o confinamento, ela teve altos barracos com Aline Patriarca e Vinícius.

“Não tem porquê ficar alimentando nada. Eu acho que está todo mundo brilhando muito aqui fora, está todo mundo buscando o seu caminho, está trilhando aí sua jornada no trabalho”, explicou.

Renata Saldanha. Foto: AgNews/Leo Franco e Natália Rampinelli

Renata Saldanha. Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli

