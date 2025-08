Belo desabafa após revelações sobre divórcio de Gracyanne na Justiça

Clique aqui e escute a matéria

Belo falou brevemente sobre o processo de separação com Gracyanne Barbosa, iniciado por ela na Justiça. O cantor demonstrou desconforto por tomar conhecimento de parte da disputa por meio da mídia. “Você pergunta coisas que eu não sei, e aí eu fico sabendo pela imprensa”, afirmou. Segundo ele, por se tratar de um caso judicial, agora é necessário manter descrição. “Tenho que manter tudo em segredo, né?”, completou. Apesar da situação delicada, Belo fez questão de afirmar que ainda preserva bons sentimentos pela ex-esposa. “Tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar”, declarou o artista, com quem dividiu 16 anos de vida. Veja também: Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre rivalidade e polêmicas com atual namorada de Belo Durante as gravações da próxima novela das nove da Globo, Três Graças, ele falou também sobre Misael, seu personagem. “Não dou spoiler de personagem e nem falo de vida pessoal”, disse. No entanto, revelou estar empolgado com o novo desafio: “Estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos”. Com estreia prevista no horário nobre, a novela marca uma nova etapa profissional. “É uma nova fase da minha vida, e estou muito feliz!”, disse Belo, que destacou o acolhimento no elenco e seu comprometimento com o novo papel.

