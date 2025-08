Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Vitória Srada, que chamou atenção no BBB 25, apareceu com um vestido cinza colado ao corpo, na última quinta-feira (22), que ressaltou ainda mais suas curvas. A beldade ainda caprichou no carão e mostrou o corpo em forma. Os elogios foram inevitáveis.

“Eu te amo Vitória Strada”, Que mulher, meus amores”, “Gata”, “Deusa”, “Belíssima”, “Arrasou”, “Perfeita demais”, “Minha inspiração”, “Uma foto mais linda que a outra”, “Você é surreal”, “Ela é muito diva”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: No ar em Vale Tudo, Cauã Reymond deixa parte da virilha à mostra em flagra na praia

Recentemente, o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, afirmou que o nome da atriz está cotado para a nova novela das sete da Globo, Coração Acelerado, que vai retratar o mundo sertanejo. Porém, até o momento, só tem Gabz e Isadora Cruz confirmadas no elenco e como protagonistas.

Vitória Strada causou muita polêmica em sua passagem pelo BBB 25. A atriz, que começou um pouco cancelada no reality show, acabou se tornando a queridinha ao longo da edição, após ser vítima de algumas injustiças na casa, mas percebidas pelo público.

Vitória Strada. Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Vitória Strada surge com vestido colado ao corpo e coleciona elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.