— Stories dos Famosos (@Famosos2021) — Stories dos Famosos (@Famosos2021) '; twitter.appendChild(scr); })();

Além da comemoração presencial, Nathalia recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Caco Ciocler declarou: “Aos 96 anos, iluminada! Parabéns, Nathalia. Te amo para sempre.” Malu Galli, intérprete de Celina em Vale Tudo, elogiou: “Que linda! Iluminada.” Já Nany People resumiu: “Maravilhosa.”

Homenagens para Nathalia Timberg (Foto: Reprodução/Instagram)

A jornalista Sandra Annenberg também destacou a importância da atriz: “5 de agosto. Hoje a ‘dama do teatro’ faz 96 anos! Ela começou a trabalhar há 90 anos, sim, aos 6 anos de idade. Foi a primeira apresentadora de um telejornal da Globo, há 60 anos. Se casou com um jornalista. Quantas afinidades e as maiores delas: Ama a cultura brasileira e é apaixonada pelo encontro entre o artista e o público, entre o palco e a plateia. São desses encontros que nascem a arte! Parabéns, Nathalia. Obrigada por me inspirar! Como diria Cora Coralina: ‘Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida’.”

Com uma carreira que atravessa gerações, Nathalia Timberg segue sendo referência e inspiração para o público e para o meio artístico.

Homenagens para Nathalia Timberg (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Nathalia Timberg completa 96 anos e recebe homenagens de famosos como Sandra Annenberg, Caco Ciocler e Malu Galli foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.