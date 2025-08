André Luiz Frambach posa para Larissa Manoela e exibe corpo sarado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

André Luiz Frambach, ator, atendeu aos pedidos da sua esposa, Larissa Manoela, e posou para fotos sem camisa, exibindo o peitoral saliente, tatuagem perto da virilha e abdômen definido, em seu perfil na web. O local escolhido foi na mansão do casal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“O cara é lindo mesmo, vocês dois são maravilhosos”, “Lindo”, “Que mestre de obra”, “André fica bonito de barba”, “Com um pedreiro desse, eu bato laje todo dia”, “Ela tá bem servida”, “Gatinho”, “Lari, você tem uma sorte tão grande”, foram alguns comentários ousados no post.

Recentemente, o ator comentou se pretende ter filhos com Larissa Manoela, a Estela de Êta Mundo Melhor! “A gente quer muito. É o nosso sonho, sempre foi um sonho pessoal, então, em breve, se Deus quiser, com muita saúde, sempre aproveitando cada momento”, disse. “Agora tem esse trabalho dela, em breve [tenho] um trabalho pra mim muito bacana, pra gente poder aproveitar também”, explicou.

André Luiz Frambach gravou uma espécie de “dorama” da Globo, que deve ser lançado em 2026 na emissora. Com nome de Vidas Paralelas, a obra só terá 60 capítulos de 30 minutos, segundo o Notícias da TV. No elenco, o galã faz par romântico com Giullia Buscacio.

André Luiz Frambach. Foto: Reprodução/Instagram

