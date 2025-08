Yasmin Brunet desabafa sobre vida amorosa: ‘Meu cupido me odeia’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Yasmin Brunet, de 37 anos, voltou a falar sobre sua vida amorosa nas redes sociais, na noite do último domingo (3). Solteira desde o fim de seu casamento com Gabriel Medina, em 2022, a modelo fez uma publicação bem-humorada sobre a dificuldade de encontrar um novo amor: “Meu cupido me odeia ou trabalha de home office bêbado.” A frase rapidamente repercutiu entre os seguidores, que se identificaram com o desabafo.

Não é a primeira vez que a ex-participante do Big Brother Brasil 24 comenta sobre a solidão. Em outra ocasião, ela revelou: “A vida de solteira não é para mim e eu não sou para a vida de solteira.” Antes do relacionamento com Medina, Yasmin foi casada com Evandro Soldati entre 2012 e 2020.

Embora não tenha assumido oficialmente nenhum relacionamento desde a separação, a modelo teve seu nome ligado a vários romances. Em 2023, foi vista com o jogador Pedro Raul e mais tarde ficou com o cantor Luan Santana, que confirmou o affair. Pouco depois, surgiu ao lado de MC Daniel, e mais recentemente, tem sido vista com frequência com Mia Carvalho.

Apesar das especulações, Yasmin segue sem oficializar um novo namoro.

