Vítima de 61 socos do namorado teve lesão como de acidente de moto

Juliana Soares, de 35 anos, foi brutalmente agredida pelo então namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, dentro de um elevador em Natal (RN), no dia 26 de julho. O caso chamou atenção pela gravidade das lesões e pela frieza do agressor, ex-jogador de basquete. Segundo o cirurgião Kerlison Paulino, responsável pela reconstrução facial de Juliana, “era como se ela tivesse sofrido um acidente de moto, sem capacete”. O espancamento, registrado por câmeras de segurança, durou cerca de 34 segundos.

As imagens mostram que Juliana levou 61 socos no rosto e na cabeça. Em depoimento, ela contou: “Ele me esmurrando sem parar, né?” e revelou que permaneceu no elevador para garantir que a agressão fosse gravada: “Eu sabia que ele ia me bater. Então não saí do elevador”. Segundo a vítima, Igor chegou a dizer que ela “ia morrer”. A delegada Victória Lisboa afirmou que o vídeo é uma “prova inquestionável da vontade de matar”.

O agressor foi preso preventivamente e transferido para um presídio. A defesa informou que ele está à disposição da Justiça. Juliana, por sua vez, passou por uma cirurgia de quase sete horas e deve seguir em acompanhamento no SUS. “Minha vida começou agora”, declarou a vítima.

A delegada-geral Ana Claudia Gomes classificou o caso como “selvageria” e fez um apelo: “Por que o homem ainda se sente dono da mulher?”. Juliana espera que sua história ajude outras mulheres a romperem o silêncio e buscarem justiça.

