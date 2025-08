Gracyanne Barbosa se pronuncia sobre rivalidade e polêmicas com atual namorada de Belo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gracyanne Barbosa abriu o jogo em torno de alguns rumores que ceram o seu nome atualmente. A influenciadora digital, que foi coroada como rainha de bateria da União da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no último final de semana, esclareceu sobre uma suposta rivalidade com Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a musa fitness e ex-BBB negou qualquer mal entendido com a modelo, e manifestou que todos sejam “muito felizes”. “Não tenho problemas com ninguém, quero que todo mundo seja muito feliz”, começou.

“Eu acho que o principal na vida é o amor, amor pela família, pelos filhos… Eu estou aqui hoje com a minha irmã, com os filhos do Belo que sempre vão ser minha família, e eu acho que o principal é isso, transbordar o amor e não tenho nada contra ninguém”, disse Gracyanne Barbosa.

Gracyanne também comentou sobre a informação de que o ex-marido estaria bancando a escola de Zion, de 4 anos, filho de Rayane Figliuzzi, há dois anos, o que deu a entender que ela teria sido traída pela a atual. Ela, então, comentou sobre a curtida que deu em postagens nas redes sociais sobre o assunto. “Bobeira! Curti mesmo e devo ter curtido vários, como curto várias outras coisas”, completou.

