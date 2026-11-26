Em entrevista ao Social1, artistas relembram passagem pelo país, revelam interesse pela música brasileira e prometem cover especial na turnê no Brasil

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A música tem a capacidade de aproximar culturas, criar conexões e transformar diferentes lugares em uma espécie de segunda casa. Para os artistas sul-coreanos from20 e Kang Yuchan, o Brasil parece ter conquistado esse espaço. Após percorrerem diferentes cidades brasileiras no início de 2026, os integrantes do coletivo Way Better se preparam para reencontrar o público do país com a turnê Body Talk in Brazil, que chega a Pernambuco no dia 9 de dezembro, com apresentação no Teatro Beberibe, no Centro de Convenções, em Olinda.

Em entrevista ao Social1, a dupla falou sobre a relação construída com os fãs brasileiros, as experiências vividas durante a última passagem pelo país e a curiosidade em conhecer ainda mais a diversidade cultural brasileira. Entre as novidades para o reencontro, Kang Yuchan adiantou que preparou um novo cover especial, depois da repercussão da apresentação de "Imaturo", música do cantor brasileiro Jão, durante a turnê anterior.

Retorno ao Brasil

A volta ao Brasil tem um significado especial para os dois artistas. Para from20, esta será a quarta visita ao país. O cantor afirmou que nunca imaginou que voltaria tantas vezes ao Brasil. "Nunca imaginei que visitaria o país tantas vezes na vida", comentou. Ele também destacou que guarda boas lembranças da recepção do público e das características de cada lugar por onde passou.

Já para Kang Yuchan, a última passagem teve um significado diferente. Embora já tivesse visitado o Brasil anteriormente, foi a primeira vez que percorreu diversas cidades do país realizando apresentações.

"Por isso, cada momento foi muito feliz: as paisagens lindas de cada lugar, a comida deliciosa e os fãs que nos receberam com tanto amor e apoio", relembrou.

Essa conexão também aparece durante os shows. Questionado sobre a influência da energia brasileira nas apresentações, from20 afirmou que a recepção do público chega a surpreendê-lo.

"A energia dos fãs brasileiros é tão incrível que, às vezes, sinto que ela chega a me dominar. Como minhas músicas têm uma pegada mais quente, acho que combinam especialmente bem com o Brasil", comentou.

Yuchan também destacou a importância do carinho dos fãs, especialmente diante do desgaste físico de uma turnê internacional, que envolve longos deslocamentos e apresentações de mais de duas horas.

"O amor e o apoio dos fãs brasileiros fazem com que eu consiga me apresentar com entusiasmo, mesmo quando estou fisicamente cansado", afirmou. O artista explicou que, em momentos de cansaço ou indisposição, a reação do público funciona como um incentivo para continuar. "Quando vejo o brilho nos olhos dos fãs e ouço seus gritos cheios de energia, encontro forças que nem sabia que tinha e fico muito feliz".

Música brasileira



A diversidade musical do Brasil também entrou em pauta. Ao serem questionados sobre os ritmos que mais despertam interesse, os dois demonstraram vontade de explorar sonoridades que fazem parte do cotidiano brasileiro.

From20 contou que começou a pesquisar músicas de pagode enquanto se preparava para a nova turnê. O contato com o gênero durante a passagem anterior pelo país despertou o desejo de experimentar essa sonoridade nos próprios trabalhos.

"É sério: eu realmente quero lançar uma música em versão pagode!", reforçou.

Kang Yuchan também demonstrou curiosidade pela música nacional. Pensando nas performances, o cantor acredita que o funk brasileiro seria o estilo que mais combinaria com ele. Fora desse contexto, entretanto, revelou que costuma ouvir músicas mais tranquilas e que a bossa nova também chama a atenção.

Expectativas para a turnê



Um dos momentos lembrados pelos fãs da última passagem da Way Better pelo Brasil foi a apresentação de "Imaturo", do cantor Jão. A música ganhou uma interpretação especial e proporcionou um momento de interação entre os artistas e o público.

Para a Body Talk in Brazil, a expectativa é repetir essa conexão. Yuchan confirmou que preparou outro cover especial, mas preferiu manter o mistério sobre a escolha. "Só de pensar que vou poder curtir esse momento com os fãs novamente, meu coração já começa a acelerar", revelou.

A nova turnê também chega em um momento importante para a trajetória individual dos artistas. From20 retorna aos palcos com um repertório que tem como destaque Rated R, seu segundo álbum de estúdio, lançado em junho de 2026. Com referências ao R&B dos anos 1990 e 2000, o trabalho explora temas como romance, desejo e relações pessoais, consolidando a identidade musical do cantor.

Já Kang Yuchan vive uma nova fase desde o início de sua carreira solo pelo coletivo Way Better. Conhecido também pela trajetória no grupo A.C.E, o artista lançou o álbum Rebel, em outubro de 2025, ampliando a atuação musical para além dos trabalhos como integrante de grupo.



Parceria e preparação para os shows



Apesar de terem construído trajetórias diferentes, from20 e Kang Yuchan encontraram no Way Better um espaço para desenvolver projetos em conjunto e trocar experiências. A convivência também contribuiu para o crescimento artístico dos dois.

From20 destacou a dedicação de Yuchan e a seriedade com que ele encara o palco como características que o inspiram a buscar novos caminhos. O cantor também assumiu o papel de orientar o colega em sua trajetória solo. Yuchan, por sua vez, reconheceu a importância dos conselhos recebidos desde o início dessa nova etapa.

"Como o from20 começou sua carreira solo antes de mim, ele sempre me oferece conselhos e incentivo. Sinto que tenho nele alguém com quem posso contar", afirmou.

Com nove cidades na programação brasileira, a turnê exige uma preparação intensa. Para manter o condicionamento físico, from20 contou que procura frequentar a academia dos hotéis mesmo durante as viagens. Yuchan prioriza o aquecimento vocal, dedicando de 30 minutos a uma hora antes de cada apresentação.

O cuidado com o corpo também aparece nos momentos de descanso. Os dois artistas revelaram que gostam de caminhar e fazer exercícios físicos. Yuchan contou que costuma passar uma ou duas horas caminhando enquanto escuta música, hábito que considera importante para deixar a mente mais tranquila.



Reencontro em Pernambuco



A apresentação em Olinda integra a passagem da Body Talk in Brazil pelo Nordeste, que também conta com uma data em Fortaleza. Produzida nacionalmente pela K-Beat Entertainment, com produção local da Caixa de Fósforo Produções, a turnê percorre nove cidades brasileiras entre os dias 2 e 13 de dezembro. Para encerrar a conversa, os artistas deixaram mensagens aos fãs que aguardam o reencontro.

"Fãs brasileiros! Estou muito feliz por poder encontrar vocês mais uma vez neste ano. Estamos preparando muitas apresentações incríveis, então nos vemos em breve!", disse from20.

Yuchan também agradeceu pelo apoio recebido: "Estou muito feliz por poder voltar ao Brasil mais uma vez antes do fim de 2026. Isso só foi possível graças a todo o amor e apoio que vocês nos deram. Vou mostrar uma apresentação à altura desse carinho".

Em Olinda, a expectativa é de mais um encontro marcado pela música, pela troca cultural e pela proximidade entre artistas e fãs.

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