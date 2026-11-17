O grupo sul-coreano apresenta cinco músicas inéditas e já tem planos para uma nova série de shows. Veja a lista de faixas e os destinos anunciados.

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Os fãs de K-pop já podem conferir um novo capítulo da discografia do ATEEZ. O grupo sul-coreano lançou o EP GOLDEN HOUR : Part.6, projeto com cinco faixas inéditas que dá continuidade à série GOLDEN HOUR.

O trabalho chega ao público pela Sony Music Korea e RCA Records e tem “UP” como música principal.

O lançamento reúne diferentes propostas sonoras, passando por batidas de trap, graves marcantes, melodias mais suaves e elementos de atmosfera cinematográfica. As letras também exploram temas como identidade, superação, determinação e os conflitos que podem surgir na busca pelo sucesso.

Além do novo repertório, o grupo já tem uma turnê mundial prevista para 2027, com apresentações anunciadas na Ásia e na Europa e etapas planejadas para a América do Norte e a América do Sul. Veja o que saber sobre o lançamento e os próximos compromissos do ATEEZ.

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Quais músicas fazem parte do novo EP do ATEEZ?

O GOLDEN HOUR : Part.6 conta com cinco faixas. Cada uma apresenta uma abordagem diferente dentro da proposta musical do projeto.

1. ANEMIA : A faixa de abertura combina melodias etéreas com batidas marcantes. A letra aborda a sensação de confusão diante da perda da própria identidade.

: A faixa de abertura combina melodias etéreas com batidas marcantes. A letra aborda a sensação de confusão diante da perda da própria identidade. 2. Drip : Com energia intensa e ritmo marcado, a música explora uma sonoridade mais agressiva, reforçando a presença performática característica do grupo.

: Com energia intensa e ritmo marcado, a música explora uma sonoridade mais agressiva, reforçando a presença performática característica do grupo. 3. UP : Escolhida como faixa-título, “UP” apresenta metais impactantes e graves fortes. A música aborda a determinação de seguir em frente e superar os próprios limites.

: Escolhida como faixa-título, “UP” apresenta metais impactantes e graves fortes. A música aborda a determinação de seguir em frente e superar os próprios limites. 4. FAITH : A quarta faixa aposta em sons de marcha e elementos cinematográficos para construir uma atmosfera de persistência. A proposta gira em torno da ideia de não recuar diante das dificuldades.

: A quarta faixa aposta em sons de marcha e elementos cinematográficos para construir uma atmosfera de persistência. A proposta gira em torno da ideia de não recuar diante das dificuldades. 5. Hollow Victory: O EP termina com uma composição que contrapõe vocais suaves e sonoridades misteriosas. A letra aborda o vazio que pode existir por trás de uma busca por sucesso motivada pela ganância.

Ateez - KQ Entertainment

Quando será a próxima turnê mundial do ATEEZ?

A próxima turnê do grupo está prevista para 2027, com apresentações anunciadas em diferentes países. As datas divulgadas até agora incluem:

22 a 24 de janeiro — Incheon, Coreia do Sul

2 e 3 de fevereiro — Tóquio, Japão

13 e 14 de fevereiro — Kobe, Japão

31 de março — Londres, Reino Unido

4 de abril — Lyon, França

7 de abril — Berlim, Alemanha

10 de abril — Cracóvia, Polônia

12 de abril — Amsterdã, Países Baixos

15 de abril — Colônia, Alemanha

17 de abril — Antuérpia, Bélgica

Julho a agosto — América do Norte

Setembro — América do Sul

A programação também prevê uma etapa na América do Norte entre julho e agosto e outra na América do Sul em setembro.

Até o momento, cidades, locais e datas específicas dessas apresentações ainda não foram divulgados. O grupo informou que novas informações serão anunciadas posteriormente.

Quem são os integrantes do ATEEZ?

Ateez - KQ Entertainment

Formado por oito artistas, o ATEEZ estreou em outubro de 2018 e integra o catálogo da KQ Entertainment. O grupo é composto por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho.

A trajetória musical da formação inclui as séries TREASURE, FEVER, THE WORLD e GOLDEN HOUR, que ajudam a organizar diferentes fases de sua discografia. Com o novo EP, o octeto dá continuidade à última dessas sequências e prepara o repertório para os próximos compromissos internacionais.

O GOLDEN HOUR : Part.6 já está disponível nas plataformas digitais de música.

