Depois de 30 anos de carreira, Éberson Ávila transforma simplicidade e memória afetiva em poesia no single "Teu Jardim"

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Cantor e compositor pernambucano celebra a maturidade artística, resgata memórias da infância em Garanhuns e convida o público a desacelerar

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Há músicas que nascem do frisson de grandes acontecimentos, mas há aquelas que encontram a sua verdadeira força no silêncio dos detalhes cotidianos. É exatamente nesse segundo território que pousa “Teu Jardim”, o novo single do cantor, compositor e violonistapernambucano Éberson Ávila, lançado em 15 de outubro de 2026 de forma independente via CD Baby.



Com uma trajetória de mais de três décadas dedicada à música — marcada pelo som do violão, pela canção contemporânea e por uma profunda sensibilidade poética —, o artista pernambucano escolheu na contramão do mercado atual cantar a paciência, o tempo de maturação e o afeto construído a fogo lento.

A poesia do ordinário: do café ao varal



Em uma época em que a indústria musical consome singles e tendências em uma velocidade vertiginosa, "Teu Jardim" propõe uma pausa revigorante. Na letra da canção, imagens domésticas e universais — como o café que esfria, as roupas no varal, a chuva mansa, o quintal e as borboletas — ganham status de alta poesia.



“Às vezes a gente procura uma grande história para escrever uma música, quando existe muita coisa acontecendo diante da gente. 'Teu Jardim' veio desse lugar: das pequenas coisas que carregam afeto, memória e significado”, reflete Éberson.



Essas referências visuais e afetivas não vieram do acaso. Nascido em Garanhuns (a famosa "terra da garoa"), criado em uma casa simples e aconchegante onde a cozinha dava para o quintal e o jardim da mãe, o artista carrega essas paisagens em sua essência.



“Fui criado em Garanhuns... A cozinha dava para o quintal, onde minha mãe sempre cultivava suas plantas e roseiras num pequeno jardim. Além disso, como toda casa simples do interior, ela também tinha roupas estendidas no varal. Lembro-me bem daquelas manhãs, quando tomávamos café com essa paisagem”, relembra.

A última geração analógica e a maturidade dos afetos



Com passagens marcantes por Recife e radicado há quase 14 anos no Rio de Janeiro, Éberson une essa pluralidade de sotaques e paisagens brasileiras em sua sonoridade. Para ele, crescer em uma época analógica moldou não apenas o seu som, mas a forma como enxerga as conexões humanas em meio ao distanciamento digital de hoje.

“Creio também ter sido da última geração analógica do mundo, antes do surgimento das redes sociais e, consequentemente, do nascimento das relações digitais. Por causa de todas essas mudanças... a música ‘Teu Jardim’ nos convida a voltarmos os olhos para aquilo que realmente importa: o amor, que é cultivado e que se torna cativante”, pontua o cantor.



A metáfora do jardim é central na narrativa. Assim como um canteiro que exige poda, paciência e travessia pelas estações, as relações maduras demandam escolha e dedicação.

“É porque é justamente nisso que acredito e que valorizo. Tive uma experiência muito forte com Deus em um dado momento da minha vida... Eu não me sentiria feliz se tivesse que me dobrar diante desse mercado frenético, com suas frivolidades. Prefiro perseguir aquilo em que acredito. Isso me traz paz e me faz mais feliz”, afirma, convicto de sua independência artística.



Autonomia criativa e inovação visual



Diferente dos anos 90, quando gravadoras ditavam as regras do mercado, a fase atual de Éberson Ávila com a distribuição da CD Baby traz a autonomia criativa como estandarte, embora traga novos desafios de planejamento no universo digital.



Para potencializar a mensagem da faixa, o desdobramento audiovisual de "Teu Jardim" aposta em recursos de chroma key, inserindo o artista em meio a diferentes cenários de jardins e paisagens em constante mutação, reforçando a ideia de que um mesmo espaço assume novas formas dependendo de quem o observa.



“Confesso ser uma pessoa mais analógica, digamos assim, rsrs. Mas é preciso evoluir, e a tecnologia tem facilitado muitas coisas... Por isso, ‘Teu Jardim’ é tão importante para mim. Não é só música e entretenimento; é mensagem, é um chamamento para aquilo que vale a pena”, resume.

Ao ver o público abraçar e vestir essa história nas redes sociais, Éberson sente que o propósito foi alcançado. Mais do que um lançamento nas plataformas digitais, "Teu Jardim" é um convite para que cada ouvinte desacelere e passe a regar, sem pressa, os seus próprios afetos.

Ficha Técnica - "Teu Jardim"

