10 personagens icônicos que quase foram interpretados por outros atores

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Alguns recusaram papéis por agenda; outros não se identificaram com a proposta; veja 10 personagens famosos que quase ganharam rostos diferentes.

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É difícil imaginar determinados personagens do cinema com outro rosto. Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, Keanu Reeves como Neo e Emma Stone em La La Land parecem escolhas inseparáveis das histórias que protagonizaram.

Mas, nos bastidores de Hollywood, o elenco de grandes produções nem sempre foi definido sem mudanças de planos.

Audições, conflitos de agenda, negociações frustradas e decisões pessoais fizeram alguns atores chegarem perto de papéis que acabaram nas mãos de outros artistas.

Em certos casos, a produção nem saiu do papel; em outros, a troca de intérprete ajudou a construir personagens que se tornaram referências da cultura pop. Relembre dez histórias curiosas de escolhas de elenco que poderiam ter mudado filmes conhecidos.

Quais personagens quase foram interpretados por outros atores?

1. Joaquin Phoenix — Doutor Estranho (Marvel)

Antes de Benedict Cumberbatch assumir o papel do mago da Marvel, Joaquin Phoenix esteve em negociações para interpretar Stephen Strange.

No entanto, as conversas não avançaram e o ator ficou fora do Universo Cinematográfico da Marvel. Cumberbatch acabou dando vida ao herói em Doutor Estranho (2016).

2. Matthew McConaughey — Jack (Titanic)

Leonardo DiCaprio se tornou o rosto de Jack Dawson em Titanic (1997), mas Matthew McConaughey também fez teste para o papel.

Apesar de ter relatado que saiu da audição confiante, ele não foi escolhido e o personagem acabou eternizado na parceria de DiCaprio com Kate Winslet.

3. Emily Blunt — Viúva Negra (Marvel)

Emily Blunt chegou a ser cotada para viver Natasha Romanoff em Homem de Ferro 2 (2010), mas compromissos contratuais ligados a As Viagens de Gulliver impediram sua participação.

Scarlett Johansson ficou com o papel da espiã, que se tornou uma das figuras centrais dos filmes dos Vingadores.

4. Tom Cruise — Homem de Ferro (Marvel)

Tom Cruise foi associado ao papel de Tony Stark durante o desenvolvimento do filme, mas nunca chegou a interpretar o herói.

Em 2008, Robert Downey Jr. assumiu o personagem em Homem de Ferro e ajudou a inaugurar uma das fases mais bem-sucedidas do cinema de super-heróis.

5. Emma Watson — Mia (La La Land)

Emma Watson esteve ligada inicialmente ao papel de Mia Dolan, a aspirante a atriz de La La Land: Cantando Estações (2016).

Compromissos com a adaptação de A Bela e a Fera dificultaram a participação e Emma Stone assumiu a personagem, eventualmente ganhando o Oscar de Melhor Atriz pelo musical.

6. Tom Hardy — Rick Flag (DC Comics)

Tom Hardy chegou a integrar o elenco previsto de Esquadrão Suicida (2016), no papel do militar Rick Flag, o soldado que supervisiona a Força-Tarefa X, mas o cronograma de O Regresso entrou em conflito com as filmagens e o ator precisou deixar o projeto.

Infelizmente, o longa acabou se consagrando como um dos piores lançamentos do Universo da DC Comics e Tom ainda ganhou sua própria franquia com Venom. Joel Kinnaman assumiu o personagem no filme da DC.

7. Sandra Bullock — Mulher-Maravilha (DC Comics)

Nos anos 1990, Sandra Bullock foi associada a um projeto cinematográfico da Mulher-Maravilha que seria escrito por Joss Whedon.

A produção não avançou e a atriz nunca interpretou Diana Prince. Anos depois, Gal Gadot levou a heroína às telas em uma produção lançada em 2017.

8. Will Smith — Neo (Matrix)

Will Smith recusou a oportunidade de interpretar Neo no filme Matrix (1999). Em relato publicado em seu canal no YouTube, o ator explicou que não compreendeu a proposta das diretoras Lana e Lilly Wachowski durante a apresentação do projeto.

Ele escolheu fazer As Loucas Aventuras de James West, enquanto Keanu Reeves ficou com o papel que marcou a franquia.

9. Nicolas Cage — Superman (DC Comics)

Nicolas Cage foi escalado para interpretar o Superman em Superman Lives, projeto que seria dirigido por Tim Burton nos anos 1990.

O filme acabou cancelado antes de chegar às filmagens, mas imagens de Cage caracterizado como o herói foram divulgadas posteriormente. A produção não realizada virou tema do documentário The Death of “Superman Lives”: What Happened?.

10. John Krasinski — Capitão América (Marvel)

Conhecido por interpretar Jim em The Office, John Krasinski fez teste para viver Steve Rogers em Capitão América:

O Primeiro Vingador (2011) e chegou a vestir o uniforme do herói. O ator contou que ficou intimidado ao encontrar Chris Hemsworth, já caracterizado como Thor, durante a preparação. O papel acabou com Chris Evans.

