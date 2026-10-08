No Dia do Nordestino, Ingrid Vasconcelos celebra orgulho de suas origens: "Somos pura energia boa"

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No Dia do Nordestino, a influenciadora digital reflete sobre episódios de xenofobia que enfrentou e comemora a visibilidade da cultura da região.

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Nesta quinta-feira (8), data em que se comemora o Dia do Nordestino, figuras públicas utilizam as redes sociais para exaltar suas raízes e debater os desafios de carregar a identidade regional pelo país. Entre os depoimentos, a influenciadora Ingrid Vasconcelos relembrou as barreiras enfrentadas no início de sua trajetória na internet e os episódios de preconceito vividos muito antes de sua atuação digital.

O peso do sotaque e as barreiras no início da carreira



A criadora de conteúdo contou que, quando deu os primeiros passos na produção para a web, recebeu orientações para mudar sua forma de falar para alcançar um público nacional mais amplo.

“Quando comecei, ainda existia muito essa ideia de que, para falar com o Brasil inteiro, eu precisava neutralizar o meu sotaque. Eu ouvi isso algumas vezes e, naquele momento, realmente achei que talvez precisasse esconder um pouco das minhas raízes para conseguir crescer. Hoje, ver essa mudança é muito bonito para mim. Poder falar do seu jeito, sem tentar esconder de onde eu venho, é uma liberdade enorme. O Brasil tem tantas culturas, tantos sotaques e tantas formas de se expressar, e é justamente essa diversidade que torna o nosso país tão único”, afirma.

As dificuldades com a origem geográfica, no entanto, começaram bem antes da exposição na internet. Durante a adolescência e a juventude, período em que viajava frequentemente para disputar partidas de basquete, Ingrid precisou lidar com comentários preconceituosos devido à sua altura e à procedência regional.

“Passei por muitas situações. Viajei bastante jogando basquete e, por ser muito alta, já ouvi que eu não tinha atributos ou ‘cara de nordestina’. Também sofri bullying por causa do meu sotaque. Mas fui muito bem criada em relação a isso, sempre soube me defender e fiz questão de dizer de onde sou e mostrar o meu respeito”, conta.

A força e a união do povo nordestino



Apesar dos episódios de intolerância e da falta de oportunidades profissionais ao longo da vida, a influenciadora destaca que a marca registrada da região é a resiliência unida à alegria. Ao comentar sobre a diversidade de realidades entre capitais e o interior, ela reforça a identidade coletiva dos nordestinos.

“Somos um povo que passou por muita coisa e, mesmo assim, sempre manteve a simpatia e o sorriso estampado no rosto. Tenho plena noção de que sou da capital e que a realidade é bem diferente do agreste. Mesmo assim, já passei por poucas e boas com xenofobia e com a falta de oportunidades de trabalho. E, ainda assim, o nordestino é alegre, somos pura energia boa, somos todos uma grande família. E não mexa com um dos nossos”, finaliza.