Mileide Mihaile celebra o Dia do Nordestino e defende valorização da região: "Nossa cultura merece ser celebrada todos os dias"
A influenciadora e empresária maranhense defende a valorização da arte regional ao longo de todo o ano, indo além de datas comemorativas.
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Comemorado em 8 de outubro, o Dia do Nordestino motivou reflexões da influenciadora e empresária Mileide Mihaile sobre a importância de valorizar as origens e a diversidade da região. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela ressaltou que o reconhecimento da identidade nordestina deve acontecer além das datas festivas.
“Tenho muito orgulho de ser maranhense e nordestina. É lindo ter um dia para celebrar a nossa história, mas acho importante que as pessoas olhem para toda a arte e a cultura que existe no Nordeste também fora das datas comemorativas e de festas como o São João”, pontua.
Diversidade artística e cultural
A empresária apontou que a região reúne diferentes identidades e produções culturais nos nove estados que a compõem. Para ela, acompanhar o que é produzido na área é essencial para afastar estereótipos e ampliar o alcance das tradições locais.
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“São nove estados, cada um com suas histórias, seus costumes e tanta coisa diferente sendo feita. Tem música, cinema, moda, literatura, tem gente criando e trazendo novas ideias todos os dias. Quero que mais pessoas conheçam essa diversidade, sem esperar encontrar sempre as mesmas referências. Nossas tradições fazem parte de quem somos, e celebrar o Nordeste também é acompanhar tudo o que está nascendo ali. Esse reconhecimento precisa continuar durante o ano inteiro”, afirma.
Em sua trajetória pessoal, Mileide destaca a responsabilidade que adquiriu ao longo dos anos ao alcançar visibilidade nacional e reforça o compromisso de exaltar suas raízes através de sua voz.
“Hoje, meu trabalho me leva a lugares que aquela menina de Imperatriz sonhava conhecer, e a outros que talvez nem imaginasse. Sou muito grata por isso, mas também sei que ter tanta gente me ouvindo traz uma responsabilidade. Quero, sim, usar minha voz para valorizar a nossa cultura. Como mulher nordestina, sinto que essa também é uma missão minha. Exaltar o Nordeste precisa ser algo que a gente faça sempre, porque a nossa cultura merece ser celebrada todos os dias”, declara.