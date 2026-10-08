Mileide Mihaile celebra o Dia do Nordestino e defende valorização da região: "Nossa cultura merece ser celebrada todos os dias"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A influenciadora e empresária maranhense defende a valorização da arte regional ao longo de todo o ano, indo além de datas comemorativas.

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Comemorado em 8 de outubro, o Dia do Nordestino motivou reflexões da influenciadora e empresária Mileide Mihaile sobre a importância de valorizar as origens e a diversidade da região. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ela ressaltou que o reconhecimento da identidade nordestina deve acontecer além das datas festivas.

“Tenho muito orgulho de ser maranhense e nordestina. É lindo ter um dia para celebrar a nossa história, mas acho importante que as pessoas olhem para toda a arte e a cultura que existe no Nordeste também fora das datas comemorativas e de festas como o São João”, pontua.

Diversidade artística e cultural



A empresária apontou que a região reúne diferentes identidades e produções culturais nos nove estados que a compõem. Para ela, acompanhar o que é produzido na área é essencial para afastar estereótipos e ampliar o alcance das tradições locais.

“São nove estados, cada um com suas histórias, seus costumes e tanta coisa diferente sendo feita. Tem música, cinema, moda, literatura, tem gente criando e trazendo novas ideias todos os dias. Quero que mais pessoas conheçam essa diversidade, sem esperar encontrar sempre as mesmas referências. Nossas tradições fazem parte de quem somos, e celebrar o Nordeste também é acompanhar tudo o que está nascendo ali. Esse reconhecimento precisa continuar durante o ano inteiro”, afirma.

Em sua trajetória pessoal, Mileide destaca a responsabilidade que adquiriu ao longo dos anos ao alcançar visibilidade nacional e reforça o compromisso de exaltar suas raízes através de sua voz.

“Hoje, meu trabalho me leva a lugares que aquela menina de Imperatriz sonhava conhecer, e a outros que talvez nem imaginasse. Sou muito grata por isso, mas também sei que ter tanta gente me ouvindo traz uma responsabilidade. Quero, sim, usar minha voz para valorizar a nossa cultura. Como mulher nordestina, sinto que essa também é uma missão minha. Exaltar o Nordeste precisa ser algo que a gente faça sempre, porque a nossa cultura merece ser celebrada todos os dias”, declara.