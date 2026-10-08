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Celebridades | Notícia

Júlia Ribeiro celebra raízes nordestinas e planos para a filha

No Dia do Nordestino, a influenciadora reflete sobre o orgulho de suas origens e como pretende transmitir essa herança cultural para a primogênita

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/10/2026 às 8:12
No Dia do Nordestino, Júlia Ribeiro fala sobre raízes e revela o que deseja transmitir à filha
No Dia do Nordestino, Júlia Ribeiro fala sobre raízes e revela o que deseja transmitir à filha - Divulgação

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Morando atualmente em São Paulo, Júlia Ribeiro aproveita a data para destacar a importância de manter as tradições nordestinas presentes na educação de Isabela, sua primeira filha com a cantora Mari Fernandez, nascida em 1º de outubro. Para a influenciadora, a origem familiar carrega um valor essencial que deve ser cultivado independentemente da distância geográfica.

“Quero muito que a Isa cresça sabendo de onde a família dela veio e também tenha orgulho disso. Eu sou muito orgulhosa de ser pernambucana, do meu sotaque, das minhas raízes, e não quero que isso se perca só porque hoje a gente mora em São Paulo. Acho que a nossa origem diz muito sobre quem a gente é, e quero que ela cresça entendendo e valorizando essa parte da história dela”, afirma.

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A herança cultural desde o enxoval

O cuidado com a transmissão dessa identidade começou antes mesmo do nascimento da menina. Durante os preparativos, a escolha das peças para os primeiros meses de vida incluiu itens artesanais buscados especificamente em Passira, no interior pernambucano, como bordados à mão e trabalhos em renda renascença.

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Segundo a influenciadora, a vivência cultural na rotina da filha irá muito além dos objetos e abrangerá manifestações artísticas e laços de convívio comuns em sua própria criação. “Quero que ela tenha esse contato desde pequena. Tanto que fiz questão de comprar parte do enxoval dela em Passira, com peças bordadas à mão e com renda renascença, porque são coisas que têm muito significado para mim. Quero que ela conheça as nossas festas, a nossa comida, a nossa música e nossa cultura. Mas, além das tradições, quero passar muito esse valor que eu tenho de família, de estar perto, de reunir todo mundo. São coisas que fizeram parte da minha criação e que eu quero muito que façam parte da infância dela também”, conta.

Orgulho de ser pernambucana

A celebração da data também serve como um momento de exaltação à riqueza cultural da região, que ganha cada vez mais visibilidade nacional. Para Júlia, a valorização das tradições do Nordeste representa uma parte fundamental de sua própria identidade.

“Eu amo ser nordestina e acho que a gente tem tanta coisa boa para celebrar. A nossa comida, a música, as festas, o nosso jeito… São coisas que eu amo e que fazem parte de mim. Tenho muito orgulho de ser pernambucana e fico feliz demais quando vejo a nossa cultura sendo valorizada e chegando em tantos lugares. Acho que o Dia do Nordestino é para isso também, para comemorar e lembrar o tanto de coisa linda que a gente tem”, finaliza.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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