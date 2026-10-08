Do axé ao sertanejo: a potência musical do Nordeste que atravessa gerações
No Dia do Nordestino, artistas levam axé, forró, brega, arrocha e sertanejo a públicos de todo o Brasil e encantam com a sonoridade
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Das avenidas do Carnaval aos palcos grandiosos, passando pelas tradicionais festas populares e pelo ecossistema das plataformas digitais, a música nordestina segue renovando sua relevância ao longo das gerações sem jamais abrir mão de sua identidade. Celebrado em 8 de outubro, o Dia do Nordestino é a vitrine perfeita para observar como os sotaques, as referências e os ritmos marcantes da região continuam a fascinar e conquistar o país.
Na Bahia, as bases da projeção nacional do axé encontram pilares sólidos em Luiz Caldas e Bell Marques. Se Luiz é amplamente reconhecido como um dos grandes pioneiros do movimento, Bell consolidou uma trajetória umbilicalmente conectada à energia vibrante do Carnaval baiano. Esse legado ganha fôlego contemporâneo com Rafa e Pipo Marques, herdeiros dessa rica tradição familiar que reinterpretam e conectam essa sonoridade clássica ao público jovem de hoje.
Forró
No universo do forró, Luan Estilizado traz a marca de quem cresceu imerso no gênero, esculpindo uma identidade própria dentro dessa linhagem artística. Paralelamente, Raí Saia Rodada celebra 25 anos de estrada, acumulando mais de duas décadas de vivência diante das profundas transformações do ritmo e de sua expansão para plateias cada vez mais plurais.
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A vertente romântica também desempenha um papel de destaque nessa narrativa sonora. Zezo Potiguar construiu uma sólida carreira alicerçada em melodias apaixonadas e em um profundo elo com ouvintes de várias idades. No mesmo compasso, Priscila Senna firmou-se como um dos maiores expoentes do brega contemporâneo, ostentando a marca expressiva de quase 2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.
Dentro do sertanejo, Simone Mendes exemplifica a força com que os talentos nordestinos alcançam o topo em outros segmentos de abrangência nacional. Nascida na Bahia, a artista ostenta números impressionantes: são mais de 2,6 bilhões de visualizações no YouTube e 12,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
Redes sociais
A internet e as redes sociais, por sua vez, pavimentaram o trânsito para a renovação da cena. Natural de Pernambuco e aos 24 anos, Marquinhos Navais catapultou sua carreira através do projeto “Vagão da Sofrência”, levando o arrocha para as entranhas do metrô de Salvador. A iniciativa gerou vídeos que superam 54,8 milhões de visualizações, rendendo ao artista um salto de mais de 400 mil novos seguidores em pouquíssimos dias e alcançando a marca de cerca de 4,5 milhões.
Unindo pesos-pesados como Luiz Caldas, Bell Marques, Rafa e Pipo, Luan Estilizado, Raí Saia Rodada, Zezo Potiguar, Priscila Senna, Simone Mendes e Marquinhos Navais, diferentes eras convergem para atestar a impressionante diversidade de uma música que se reinventa sem freios. Entre o axé, o forró, o brega, o arrocha e o sertanejo, a cultura nordestina conquista novos públicos sem jamais esquecer as raízes que a tornam uma das maiores potências do Brasil.