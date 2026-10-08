Dia do Nordestino: Geraldo Azevedo e Flavia Bittencourt gravam música inédita em homenagem a João do Vale
"Doi Doi" estará no álbum "Origens", que chega às plataformas digitais em novembro, com participação especial do pernambucano no show de lançamento.
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O Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, ganhou uma homenagem musical com a união de dois artistas da região. O pernambucano Geraldo Azevedo e a maranhense Flavia Bittencourt se reuniram para gravar “Doi Doi”, canção inédita composta por Geraldo em tributo ao compositor João do Vale.
Apesar de já terem dividido o palco diversas vezes, esta é a primeira vez que os cantores registram uma música juntos em estúdio. A faixa fará parte de “Origens”, próximo álbum de Flavia Bittencourt, com lançamento previsto para 18 de novembro nas plataformas digitais.
Música homenageia legado de João do Vale
A composição de Geraldo Azevedo presta homenagem a João do Vale, artista maranhense cuja obra ficou marcada por abordar questões sociais e dar voz às vivências do povo brasileiro. Intitulada “Doi Doi”, a canção tem o amor como tema central.
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Para Geraldo, a música também pode ser uma forma de expressão política, capaz de transmitir valores humanos.
“Essa é uma música que fala de um relacionamento amoroso. O amor também é político. Ele carrega esse estigma de fazer as coisas boas em relação à humanidade. Acredito que a atividade artística é uma forma de fazer uma manifestação política, porque a gente traduz a bondade, a grandeza e a dignidade humana”, afirmou o cantor.
Geraldo Azevedo participa de show de lançamento do álbum
A parceria entre os artistas terá continuidade no dia 18 de novembro, quando Geraldo Azevedo fará uma participação especial no show de lançamento de “Origens”. A apresentação está marcada para o Clube Manouche, no Rio de Janeiro.