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Celebridades | Notícia

Dia do Nordestino: Geraldo Azevedo e Flavia Bittencourt gravam música inédita em homenagem a João do Vale

"Doi Doi" estará no álbum "Origens", que chega às plataformas digitais em novembro, com participação especial do pernambucano no show de lançamento.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/10/2026 às 20:56
Geraldo Azevedo e Flavia Bittencourt homenageiam João do Vale.
Geraldo Azevedo e Flavia Bittencourt homenageiam João do Vale. - Divulgação

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O Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, ganhou uma homenagem musical com a união de dois artistas da região. O pernambucano Geraldo Azevedo e a maranhense Flavia Bittencourt se reuniram para gravar “Doi Doi”, canção inédita composta por Geraldo em tributo ao compositor João do Vale.

Apesar de já terem dividido o palco diversas vezes, esta é a primeira vez que os cantores registram uma música juntos em estúdio. A faixa fará parte de “Origens”, próximo álbum de Flavia Bittencourt, com lançamento previsto para 18 de novembro nas plataformas digitais.

Música homenageia legado de João do Vale

A composição de Geraldo Azevedo presta homenagem a João do Vale, artista maranhense cuja obra ficou marcada por abordar questões sociais e dar voz às vivências do povo brasileiro. Intitulada “Doi Doi”, a canção tem o amor como tema central.

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Para Geraldo, a música também pode ser uma forma de expressão política, capaz de transmitir valores humanos.

“Essa é uma música que fala de um relacionamento amoroso. O amor também é político. Ele carrega esse estigma de fazer as coisas boas em relação à humanidade. Acredito que a atividade artística é uma forma de fazer uma manifestação política, porque a gente traduz a bondade, a grandeza e a dignidade humana”, afirmou o cantor.

Geraldo Azevedo participa de show de lançamento do álbum

A parceria entre os artistas terá continuidade no dia 18 de novembro, quando Geraldo Azevedo fará uma participação especial no show de lançamento de “Origens”. A apresentação está marcada para o Clube Manouche, no Rio de Janeiro.

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Thallys Menezes

tmenezes@sjcc.com.br

Integro a equipe do Social1, com foco na produção de conteúdo para redes sociais. Jornalista formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2023, e atuo no Sistema Jornal do Commercio desde 2022. Acumulo 7 anos de experiência em comunicação, em áreas como jornalismo, copywriting, comunicação pública, social media e SEO. Tenho interesse especial por arte, cultura, TV e cinema. Vejo o jornalismo como oportunidade constante de transformar informação em conteúdo acessível para o público.