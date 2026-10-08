9 artistas do Nordeste para colocar na sua playlist
Esta é a trilha sonora do Nordeste que você precisa ouvir
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Baco Exu do Blues, Duquesa, Celo Dut, Suiky, Vírus Carinhoso, Brenno Casagrande, Pedro Emílio, Iuna Falcão e UANA provam que o Nordeste continua ditando o compasso da música brasileira, transitando livremente entre o rap, o reggae, o brega e a MPB.
Celebrado anualmente em 8 de outubro, o Dia do Nordestino reverencia a potência criativa, a resiliência e o impacto monumental de milhões de nordestinos na identidade cultural do Brasil.
Se há um terreno onde essa herança se manifesta com força máxima, é na música: do baião ao axé, passando pelo forró, manguebeat, brega, pagodão e o inconfundível reggae maranhense, a região sempre exportou sonoridades e linguagens que transformaram a forma como o país consome e sente a arte.
Hoje, uma nova safra de artistas mantém viva essa tradição ao mesmo tempo em que a reconstrói. Saindo de Salvador, Feira de Santana, Recife e São Luís, esses nomes conquistam os palcos mais concorridos, lideram os debates da música urbana, emplacam hits estrondosos e entregam discos que amarram ancestralidade, território e modernidade.
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Para comemorar a data em grande estilo, selecionamos nove talentos indispensáveis para transformar a sua playlist. Conheça cada um deles:
Baco Exu do Blues
Natural de Salvador (BA), Baco Exu do Blues consolidou-se como um dos pilares do rap nacional. Com mais de 1 bilhão de streams, sua obra cria pontes brilhantes entre o hip hop, a literatura clássica e as artes visuais. Sua estreia estrondosa com Esú (2017) lhe garantiu os prêmios de Artista Revelação e Canção do Ano no Prêmio Multishow com "Te Amo Disgraça", hoje consagrada como Disco de Diamante. Na sequência, Bluesman (2018) faturou o Grand Prix no Festival de Cannes, e Quantas Vezes Você Já Foi Amado? (2022) estreou entre os cinco maiores lançamentos globais do Spotify, além de render indicação ao Grammy Latino.
Em HASOS, seu quarto álbum de estúdio, Baco mergulha fundo na terapia, no autoconhecimento e na reconstrução emocional. O projeto reúne 18 faixas com participações estelares de Vanessa da Mata, Teto, Zeca Veloso, Sued Nunes, Joyce Alane, Mirella Costa, IVYSON e Carol Biazin. A turnê internacional do disco já passou pela sua terceira Eurotour — com passagens por Portugal, Inglaterra, Irlanda, Bélgica e Holanda —, além de rodar o Brasil. Dono de marcos históricos, como o show arrebatador para cerca de 100 mil pessoas no Pelourinho no encerramento do Carnaval de Salvador em 2024, Baco também comanda o selo 999, incubadora de talentos baianos como Celo Dut e Suiky.
Duquesa
Nascida em Feira de Santana (BA), Duquesa não pede licença: ela desbrava e abre caminhos. Ostentando cerca de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ultrapassando 750 milhões de streams, a rapper vive o ápice de uma jornada brilhante que inclui os aclamados álbuns TAURUS (2023) e TAURUS Vol. 2 (2024) — este último indicado ao BET Awards —, além do EP SIX. e do mega hit "Fuso", que bateu a marca de 50 milhões de plays. Sua performance antológica no Tiny Desk Brasil, acompanhada por uma banda formada majoritariamente por mulheres negras, já ultrapassa 4,1 milhões de visualizações no YouTube.
Setembro foi um mês memorável: Duquesa integrou os line-ups do Festival 100% Favela (Capão Redondo) e do Coala Festival, além de retornar ao Rock in Rio como convidada especial de Os Garotin no Palco Sunset. Também brilhou na festa de 15 anos da Netflix Brasil — onde homenageou Alcione ao lado de Gloria Groove —, dividiu uma mesa de debates com Gilberto Gil na Flup (Rio de Janeiro) e celebrou os 5 anos do AMPLIFIKA, programa do Spotify voltado à música preta brasileira. Fora dos holofotes, esgotou ingressos para as edições do seu projeto B-Day em São Paulo e no Rio de Janeiro, e estrelou campanhas para gigantes como Valentino, Renner, Google e Salon Line.
Celo Dut
Originário da Cidade Baixa, em Salvador, Celo Dut é cantor, compositor e rapper, destacando-se por expandir as fronteiras da música urbana brasileira ao mesclar rap, MPB e vertentes afro-baianas. Filho de músicos, pisou em um palco pela primeira vez aos tenros 8 anos de idade, tocando cowbell na banda do pai. Sócio e integrante do selo 999, Celo coleciona feitos notáveis, como a performance impecável de "Não Vou Ceder" no projeto internacional COLORS, o show histórico ao lado de Baco no Festival de Verão de Salvador e apresentações de abertura marcantes no Circo Voador e na Audio.
Em setembro, Celo apresentou em primeira mão o show de Rei das Ruas no Palco Supernova do Rock in Rio e, logo em seguida, lançou o disco, marcando sua estreia oficial em carreira solo. O álbum conta com participações de peso como BK', Liniker, Baco Exu do Blues, Teto e Ravi Lobo, navegando com fluidez por samba de roda, samba-reggae, R&B e afrobeats. Suas referências vão de Gilberto Gil e Carlinhos Brown a Djavan e The Fugees. Rei das Ruas é o ponto de partida de uma ambiciosa trilogia de álbuns planejada pelo artista para os próximos anos.
Suiky
Nascido e criado no bairro do Calafate, em Salvador (BA), Suiky desponta como uma das grandes promessas da nova geração do trap baiano. Transitando com naturalidade entre rap, trap e R&B, ele tempera sua sonoridade com elementos de reggae, soul, dancehall, afrobeat e axé, moldando uma assinatura artística inconfundível. Gravando e produzindo suas próprias faixas desde 2021, seu repertório conta com a mixtape Out Of Reach (2022), os EPs Salcity My Block (2022) e Lealdade Primeiro (2025), além dos singles "Keep Money" e "Uen Uen Uen".
Como parte fundamental do núcleo criativo do selo 999, Suiky abriu as turnês de Baco Exu do Blues em templos musicais como a Audio (SP), Fundição Progresso (RJ), Concha Acústica (BA) e Farmasi Arena (RJ). Ele também integra o cobiçado projeto "Pacto de Gang", da Pineapple Storm (gravadora por trás do fenômeno Poesia Acústica). No horizonte, o artista prepara uma nova fase com o lançamento de seu aguardado álbum de estúdio e investidas focadas no R&B, no funk e no afrobeat.
Vírus Carinhoso
Cria legítima do subúrbio ferroviário de Salvador, Vírus Carinhoso entrega ao público Karkará, seu mais novo álbum de 12 faixas viabilizado pelo edital Natura Musical e patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia, por meio do Fazcultura. O projeto costura afrobeats, pagodão baiano, ijexá, samba-reggae e rap para debater ancestralidade, território, paternidade, luto, fé e transformação social, tendo como fio condutor uma profunda pesquisa sobre os adinkras, sagrados símbolos de origem Akan.
Recheado de parcerias potentes — como Sued Nunes, Vandal, Chibatinha, Urias, Celo Dut, Aguidavi do Jêje e Novíssimo Edgar —, o disco traz faixas viscerais como "Quando o Negro Voa", que aborda a dolorosa mortalidade de jovens negros, e "Carta aos Ancestrais", um diálogo íntimo de pai para filho direcionado ao pequeno Joia. "Karkará, para mim, é a conclusão de um ciclo e o começo de outro", resume o artista.
Brenno Casagrande
Se o nome de Brenno Casagrande ainda lhe soa inédito, é 100% certo que você já cantou (e muito) alguma composição dele. Natural de Salvador (BA) e filho de Paulo Jorge — ex-vocalista do Olodum e autor de clássicos eternos como "Vai Sacudir, Vai Abalar" e "Coração de Bola" —, o compositor acumula quase 800 canções gravadas por gigantes da música nacional como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão, Zé Felipe, Nattan e Léo Santana. Ele assina obras que impulsionaram indicações e prêmios no Grammy Latino, a exemplo de "Golpe Baixo" (Daniel), "Sofazinho" (Luan Santana) e "Bandeira Move" (Claudia Leitte), além de comandar, ao lado do irmão Victor, a Editora Casagrande.
Após brilhar na segunda temporada do reality Estrela da Casa (TV Globo), Brenno abraça uma nova fase como intérprete, despontando como um dos grandes nomes da nova MPB que levam a verve baiana para o mundo. Ele gravou o audiovisual intimista Na Sala do Casa, idealizou em Salvador o NUSOM — uma experiência musical ao vivo embalada pelo pôr do sol baiano — e agora inicia a produção de um disco inteiramente dedicado ao repertório primoroso de Toquinho.
Pedro Emílio
Natural de Salvador (BA) e radicado em São Paulo, o cantor, compositor, produtor e diretor criativo Pedro Emílio ganhou projeção nacional durante o isolamento social, período em que publicava diariamente covers impecáveis em seu perfil no Instagram. Sua identidade sonora funde o groove sofisticado dos anos 1970 e 1980 a um pop brasileiro contemporâneo, bebendo diretamente nas fontes de Robson Jorge, Lincoln Olivetti, Djavan, Carlos Dafé e Sandra de Sá. Seu álbum de estreia, Enquanto os Distraídos Amam (2025), conquistou uma indicação ao Grammy Latino na disputada categoria de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.
Mantendo o ritmo intenso, Pedro retorna à premiação com Vende-se Lembrança, indicado a Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro Portuguesa Brasileira — marcando sua segunda indicação consecutiva ao Grammy Latino. Guiado pela memória afetiva coletiva ao longo de nove faixas, o disco destaca o single "Tanto Você", que conta com participações de Luedji Luna e Ryan Fidelis. Para coroar o momento, Pedro também foi indicado na categoria Artista Revelação no Prêmio da Música Brasileira.
Iuna Falcão
Nascida em São Luís do Maranhão e radicada na Bahia, Iuna Falcão edifica sua trajetória artística a partir da rica tapeçaria percussiva maranhense em diálogo constante com sua terra de acolhimento. A cantora já levou sua arte a palcos renomados como a Bona Casa de Música (SP), Festival Se Rasgum (PA), Porto Musical (PE), Festival Frequências Preciosas (BA) e o Festival da Virada de Salvador.
Em UMAMI, seu trabalho mais recente, Iuna direciona os holofotes para outro pilar fundamental da cultura do Maranhão: o reggae e a mística das tradicionais radiolas, pontuados por graves robustos, texturas densas e pitadas certeiras de jazz, MPB, música eletrônica e black music. A turnê do álbum passou triunfante por Salvador (com participação luxuosa de Célia Sampaio), São Paulo (ao lado de Núbia, sua parceira na faixa "Coração Melão", a mais ouvida do projeto) e pelo Rio2C, no Rio de Janeiro.
Onde acompanhar: UMAMI nas plataformas · Instagram
UANA
Cantora e compositora pernambucana nascida no Recife, UANA utiliza o bregafunk e a batida urbana como bases para dialogar livremente com o pop, a house music, o afrobeat e o R&B. Ela explodiu no cenário nacional com o EP Pena Que Acabou (2023), ano em que faturou o prêmio de Revelação no WME Awards by Billboard Brasil e garantiu seu lugar na prestigiada lista de apostas da Forbes Brasil.
Em 2024, lançou Megalomania, seu álbum de estreia com 13 faixas e participações de Rachel Reis, Mago de Tarso, Joca e MU540, sendo selecionada entre os cinco nomes do projeto Alerta Experimente (Multishow/Canal BIS). Após levar o disco ao palco do Festival Rec-Beat em 2025, UANA lançou o single "Fogo e Gasolina" em 2026, roda o país com o apoio do Edital Natura Musical 25|26 e acaba de apresentar ESTRELA, seu segundo e aguardado álbum de estúdio, acumulando mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify.
Do Calafate e do subúrbio ferroviário soteropolitano aos palcos do Rock in Rio, de Feira de Santana a mesas de debates ao lado de Gilberto Gil, das potentes radiolas de São Luís ao brega vibrante do Recife, os caminhos traçados por esses nove artistas traduzem a essência do Nordeste pulsante de hoje.
Há quem reúna 100 mil almas no Pelourinho, quem assine sucessos na boca do povo de ponta a ponta do país sem que seu rosto seja amplamente reconhecido, quem concorra ao Grammy Latino ano após ano e quem dê o pontapé inicial em suas discografias ao lado dos pioneiros que abriram essa estrada.
Baco Exu do Blues, Duquesa, Celo Dut, Suiky, Vírus Carinhoso, Brenno Casagrande, Pedro Emílio, Iuna Falcão e UANA carregam o sotaque, a bagagem cultural e as histórias de suas origens para onde quer que vão.
Neste 8 de outubro, a proposta é certeira: dê o play, escute com atenção e permita que o Nordeste faça parte da trilha sonora da sua vida o ano inteiro — e não apenas hoje.