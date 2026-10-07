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Celebridades | Notícia

20 brasileiras que brilharam na temporada de moda internacional

Kaia era trancista no Rio; Ana era patinadora; Samara cuidava de animais. Com trajetórias diversas, modelos se destacaram nas semanas de moda

Por Bianca Tavares Publicado em 07/10/2026 às 13:33 | Atualizado em 07/10/2026 às 13:34
Modelos brasileiras brilham nas passarelas da temporada internacional de moda
Modelos brasileiras brilham nas passarelas da temporada internacional de moda - Divulgação

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 O encerramento da temporada de moda internacional Prêt-à-porter de verão, na noite desta terça-feira (6), consolidou a forte presença de modelos brasileiras nas principais passarelas globais. Após percorrer capitais como Paris, Milão, Londres e Nova Iorque, o balanço do circuito evidenciou não apenas a consagração de nomes recorrentes no exterior, mas também a estreia de jovens talentos de diferentes regiões do país.

Entre histórias de superação, origens no campo, passados na informalidade e concursos de beleza, o grupo de brasileiras que integrou os desfiles reflete a pluralidade e a força da estética nacional no cenário fashion internacional.

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Destaques nas passarelas globais

Kaia Ferreira

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Kaia Ferreira para Prada - Divulgação

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A jovem de 18 anos, nascida em Queimados (Rio de Janeiro), debutou no circuito internacional com um contrato de exclusividade para a Prada em Milão, desfilando também para a Loewe. Antes de iniciar na moda em 2024, trabalhava como trancista, cursava informática e preparava-se para a faculdade de perita. "Foi meu primeiro desfile internacional, e foi também a primeira vez que fiz uma viagem internacional", celebrou.

Ana Roveda

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Ana Roveda para Valentino - Divulgação

Natural de Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul), a gaúcha de 21 anos desfilou para Valentino, Dries van Noten, Carven e Vaquera em sua estreia em Paris. Revelada pelo concurso The Look of The Year — lançado de forma virtual em 2020 devido à pandemia —, Ana já praticou patinação artística e fez curso técnico em Design de Moda.

Samara Sampaio

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Samara Sampaio para Rick Owens - Divulgação

A cearense de 22 anos, natural de Maranguape, estreou no exterior desfilando para a marca Rick Owens. Antes das passarelas, vivia uma rotina no campo, ajudando o pai na construção de casas de pau a pique, colhendo frutas e cuidando de animais. "Tenho muito orgulho de onde vim, amo meu lugar no 'meio do mato'. Tenho muitas saudades! Lá, a gente tem a riqueza da simplicidade", reflete a modelo, que também se dedica à pintura.

Lulu Yu

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Lulu Yu para Mugler - Divulgação

Com passagens por marcas como Mugler, Chloé, Dolce & Gabbana, Max Mara, Carolina Herrera e Acne entre Paris, Milão e Nova Iorque, a catarinense de 18 anos debutou em grande estilo nesta temporada. Natural de Florianópolis, Lulu tem histórico na dança com sapateado e toca CDJ.

Victoria Blecher

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Victoria Blecher para Balenciaga - Divulgação

Figura recorrente no circuito global, desfilou nesta temporada para Jean Paul Gaultier, Isabel Marant, Celine, Balenciaga e Ralph Lauren. A neotop estreou em julho de 2025 com exclusividade mundial para a Celine e coleciona passagens por grifes como Dior, Jacquemus e Chanel.

Isabel Alves

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Isabel Alves para Moschino - Divulgação

Nascida em Ibipitanga (Bahia), a jovem de 19 anos integrou o casting de desfiles para Moschino, Carolina Herrera, Diane von Furstenberg, Blumarine e Coach, consolidando sua trajetória após estrear nas passarelas internacionais no início de 2026.

Julia Barucci

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Julia Barucci para Carolina Herrera - Divulgação

Natural de Lins (interior de São Paulo), a modelo de 22 anos tornou-se presença constante no exterior, desfilando nesta temporada para Valentino, Dries van Noten, Carolina Herrera, Simone Rocha, Blumarine, Carven, Icicle, Lii e Area.

Sayonara Romão

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Sayonara para Casablanca - Divulgação

A alagoana de Maceió debutou recentemente no circuito internacional após desfilar para a alta-costura da Chanel e, nesta temporada, integrou as apresentações de Julie Kegels, Marie Adam-Leenaerdt e abriu o desfile da Casablanca. "Tudo começou no quintal da minha vó, brincando de desfilar", emociona-se.

Larissa Moraes

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Larissa Moraes para Louis Vuitton_ - Divulgação

A baiana de 19 anos, natural de Salvador, integrou o desfile da Louis Vuitton nesta temporada, somando o feito a um currículo que já inclui passagens por grifes como Valentino, Jean Paul Gaultier, Balmain, Dior, Miu Miu e Balenciaga.

Mariane Calazan

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Mariane Calazan para Chanel_ - Divulgação

A top mineira de 30 anos, natural de Belo Horizonte, completou sua sétima apresentação consecutiva para a Chanel, além de desfilar para Bottega Veneta, Cult Gaia, Casablanca, Heirlome, Diotima, Ashlyn e Conner Ives.

Waleska Gorczevski

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Waleska Gorczevski para Givenchy_ - Divulgação

Consagrada no mercado internacional e recordista de desfiles, a modelo de 28 anos, natural de Florianópolis, integrou o casting da Givenchy nesta temporada, somando passagens por marcas históricas como Prada, Chanel e Hermès.

Eduarda Muehlmann

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Eduarda Muehlmann para Rick Owens - Divulgação

A catarinense de 19 anos, natural de São Bento do Sul, desfilou nesta temporada para Rick Owens e Gabriela Hearst, mantendo-se como presença recorrente nas semanas de moda internacionais desde o início de 2025.

Giovanna Lannes

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Giovanna Lannes para Maison Margiela - Divulgação

A carioca de 21 anos desfilou para Maison Margiela, Anteprima, Christopher Esber e Shiatzy Chen. Apontada como promessa pelo portal Models.com, a modelo acumula passagens anteriores por grifes como Dior, Kenzo e Dolce & Gabbana.

Marcele Dal Cortivo

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Marcele Dal Cortivo para McQueen 2 - Divulgação

Natural de Marau (Rio Grande do Sul), a gaúcha de 32 anos desfilou para Alexander McQueen, grife na qual atua também como modelo de prova oficial em Londres, além de somar trabalhos para Stella McCartney, Louis Vuitton e Celine.

Valeria Goettert

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Valeria Goettert para Mulberry - Divulgação

Nascida em Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul), a jovem de 22 anos trabalhava na agricultura antes de se consolidar como neotop. Nesta temporada, desfilou para Mulberry, Toga e Mame Kurogouchi. "Nasci no campo, valorizo minhas raízes e o contato com a natureza", afirmou.

Leila Zandonai

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Leila Zandonai para Issey Miyake - Divulgação

Natural de Jaraguá do Sul (Santa Catarina), a modelo marcou presença nas passarelas da Issey Miyake. Com carreira iniciada em 2011, acumula passagens por grifes como Prada, Hermès e Givenchy, além de se dedicar ao teatro e à prática de yoga.

Vitoria Rodrigues

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Vitoria Rodrigues para The Blonds - Divulgação

A gaúcho de Gravataí, de 26 anos, desfilou nesta temporada para The Blonds e Wiederhoeft, além de estrelar campanhas de beleza globais para marcas como L'Oréal, Dior e Maybelline.

Leticia Dewes

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Leticia Dewes para Mulberry - Divulgação

Natural de São Borja (Rio Grande do Sul), a gaúcha de 21 anos integrou o desfile da Mulberry, consolidando sua trajetória entre as apostas de destaque nas passarelas internacionais.

Beah Sá

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Beah Sá para Mark Fast - Divulgação

A mineira de 28 anos, natural de Belo Horizonte, desfilou nesta temporada para as marcas Bora Aksu e Mark Fast, cumprindo agenda de trabalhos na Europa.

Tainara Dapper

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Tainara Dapper para Bora Aksu - Divulgação

Natural de Dois Irmãos (Rio Grande do Sul), a gaúcho de 23 anos estreou no circuito internacional desfilando para a marca Bora Aksu, após iniciar sua trajetória na moda em 2026.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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