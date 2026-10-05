Ana Valença soma 4 milhões de plays com faixa inédita em apenas um mês
Com repertório autoral e timbre marcante, Ana Valença ultrapassa marcas importantes e se destaca no cenário nacional após início na infância
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A cantora pernambucana Ana Valença vem ganhando espaço no cenário da música sertaneja com o lançamento de sua nova faixa, "Soluçando". Com apenas um mês desde a estreia, a música alcançou mais de 1 milhão de reproduções no Spotify e ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações no YouTube.
Composta pela própria artista em parceria com Marcos Mateus, Marlon Gabriel, Thiago Azevedo e Thiago Sete, a canção aborda o término de um relacionamento e a decisão de seguir em frente. A produção musical é assinada por Eduardo Pepato e destaca o timbre grave da cantora.
Desempenho internacional e repercussão
O reflexo dos números também aparece em plataformas globais de inteligência musical. Pouco tempo depois do lançamento, Ana Valença entrou para o Top 2 mil de artistas do gênero country no mundo, de acordo com dados do Chartmetric, ferramenta que monitora o desempenho em serviços de streaming e redes sociais.
Essa movimentação marca uma nova fase na carreira da artista, que agora integra o catálogo da gravadora Universal Music e conta com o suporte gerencial da Live Talentos, RSS Produções e Elite Music.
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Trajetória na música e na televisão
Natural de Pernambuco, Ana iniciou sua relação com a música ainda na infância, influenciada pelo ambiente familiar. Aos 12 anos, começou a escrever composições autorais, construindo uma base artística voltada para a criação de letras. De forma autodidata, aprendeu a tocar ukulele e, posteriormente, violão.
O público também acompanhou os primeiros passos da artista em programas de televisão, com passagens pelo The Voice Kids e pelo Canta Comigo Teen. As experiências na TV contribuíram para consolidar sua presença de palco e fortaleceram a decisão de seguir profissionalmente na carreira musical.