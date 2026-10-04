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Celebridades | Notícia

Minimark BT21: Cinemark lança coleção com sete personagens exclusivos

Fãs de BT21 podem encontrar sete personagens em uma nova coleção de miniaturas da Cinemark. O item acompanha uma bebida e tem edição limitada.

Por Myllena Wu Publicado em 04/10/2026 às 12:07
Imagem da coleção exclusiva Minimark BT21
Imagem da coleção exclusiva Minimark BT21 - Divulgação/Cinemark

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A Cinemark lançou uma nova edição do Minimark, desta vez em parceria com BT21. O colecionável acompanha uma bebida vendida nos snackbars dos complexos participantes e traz uma miniatura surpresa escondida na embalagem.

O copo tem um compartimento na parte inferior para guardar o personagem. Para descobrir qual deles veio na unidade, é preciso destacar o recorte localizado nessa área. A dinâmica também permite que fãs troquem as miniaturas entre si na tentativa de completar a coleção.

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Quais personagens estão na coleção BT21?

A edição reúne KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY. Como o personagem é escolhido de forma surpresa, não é possível selecionar previamente qual miniatura será recebida.

7 opções para colecionar

A coleção é oficial e licenciada, com exclusividade da Cinemark. Para quem quiser reunir os sete personagens, as trocas entre colecionadores podem ajudar a completar a série.

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Onde encontrar o Minimark BT21?

O produto está disponível desde 29 de setembro nos cinemas Cinemark participantes de todo o Brasil, enquanto durarem os estoques.

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A novidade é a segunda edição do Minimark. A primeira coleção foi inspirada no universo de Harry Potter; agora, o projeto chega ao universo de BT21 com sete miniaturas diferentes.

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Serviço

  • O quê: Minimark BT21
  • Quando: desde 29 de setembro, enquanto durarem os estoques
  • Onde: cinemas Cinemark participantes em todo o Brasil
  • Disponibilidade: edição limitada

A coleção é a segunda edição do Minimark da rede. A primeira foi inspirada no universo de Harry Potter; agora, a novidade aproxima o formato do fandom de BT21 e coloca as sete miniaturas como parte da experiência de quem passa pelo snack bar.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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