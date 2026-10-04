Minimark BT21: Cinemark lança coleção com sete personagens exclusivos

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Fãs de BT21 podem encontrar sete personagens em uma nova coleção de miniaturas da Cinemark. O item acompanha uma bebida e tem edição limitada.

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A Cinemark lançou uma nova edição do Minimark, desta vez em parceria com BT21. O colecionável acompanha uma bebida vendida nos snackbars dos complexos participantes e traz uma miniatura surpresa escondida na embalagem.

O copo tem um compartimento na parte inferior para guardar o personagem. Para descobrir qual deles veio na unidade, é preciso destacar o recorte localizado nessa área. A dinâmica também permite que fãs troquem as miniaturas entre si na tentativa de completar a coleção.

Quais personagens estão na coleção BT21?

A edição reúne KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY. Como o personagem é escolhido de forma surpresa, não é possível selecionar previamente qual miniatura será recebida.

7 opções para colecionar

A coleção é oficial e licenciada, com exclusividade da Cinemark. Para quem quiser reunir os sete personagens, as trocas entre colecionadores podem ajudar a completar a série.

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Onde encontrar o Minimark BT21?

O produto está disponível desde 29 de setembro nos cinemas Cinemark participantes de todo o Brasil, enquanto durarem os estoques.

A novidade é a segunda edição do Minimark. A primeira coleção foi inspirada no universo de Harry Potter; agora, o projeto chega ao universo de BT21 com sete miniaturas diferentes.

Serviço

O quê : Minimark BT21

: Minimark BT21 Quando : desde 29 de setembro, enquanto durarem os estoques

: desde 29 de setembro, enquanto durarem os estoques Onde : cinemas Cinemark participantes em todo o Brasil

: cinemas Cinemark participantes em todo o Brasil Disponibilidade: edição limitada

A coleção é a segunda edição do Minimark da rede. A primeira foi inspirada no universo de Harry Potter; agora, a novidade aproxima o formato do fandom de BT21 e coloca as sete miniaturas como parte da experiência de quem passa pelo snack bar.

