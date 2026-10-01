"Pancada demais!": CountryBeat e Zé Vaqueiro lançam música inédita "Eu Quero Um Country"
Duo sertanejo apresenta a inédita "Eu Quero Um Country" nesta quinta-feira (1), acompanhada de clipe oficial estrelado com o artista pernambucano.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O duo CountryBeat lança nesta quinta-feira (1), às 21h, o segundo volume do projeto Countryland.
O trabalho chega às plataformas digitais com seis faixas inéditas e traz como destaque a colaboração "Eu Quero Um Country" em parceria com o cantor pernambucano Zé Vaqueiro.
O videoclipe da música principal tem estreia marcada para esta sexta-feira (2), às 11h.
A produção audiovisual coroa a faixa que aposta na fusão de identidades musicais, aproximando a sonoridade característica do projeto — que transita entre o sertanejo, o piseiro e vertentes do pop nacional — ao universo interpretativo do artista convidado.
- Ary Mirelle curte dias de lazer em Orlando ao lado da família
- "Energias opostas": No ar na TV, no cinema e no streaming, Giovanna Grigio celebra fase intensa e se divide entre papéis de destaque.
- "Chega de fatiar o som": Rapper Ranfo lança 20 faixas no mesmo dia e expõe a exaustão da vida no automático
Parceria musical
A união criativa busca dialogar com diferentes públicos ao cruzar referências do interior e ritmos populares nordestinos.
A faixa foi estruturada para refletir essa troca rítmica entre as propostas artísticas envolvidas na colaboração.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sobre a colaboração no projeto, Zé Vaqueiro destacou a expectativa em torno da recepção do público e o processo de gravação da faixa inédita com o duo:
“Fiquei feliz demais com essa parceria com o CountryBeat! É uma mistura que tem tudo pra dar certo, a gente juntou dois estilos que a galera gosta muito. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz em ver que a logística daria certo. É uma parceria que estou ansioso para levar pro povo. A música tá pancada demais, gravamos com muito carinho!”, celebra Zé Vaqueiro.
Lançamento e disponibilidade
O segundo volume de Countryland fica disponível nos aplicativos de música a partir das 21h desta quinta-feira (1).
Já o videoclipe oficial de "Eu Quero Um Country" será liberado no canal oficial do CountryBeat no YouTube nesta sexta-feira (2), às 11h.