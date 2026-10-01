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Celebridades | Notícia

"Pancada demais!": CountryBeat e Zé Vaqueiro lançam música inédita "Eu Quero Um Country"

Duo sertanejo apresenta a inédita "Eu Quero Um Country" nesta quinta-feira (1), acompanhada de clipe oficial estrelado com o artista pernambucano.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/10/2026 às 17:43
CountryBeat lança o segundo volume de COUNTRYLAND, com seis faixas inéditas, incluindo "Eu Quero Um Country", parceria com Zé Vaqueiro.
CountryBeat lança o segundo volume de COUNTRYLAND, com seis faixas inéditas, incluindo "Eu Quero Um Country", parceria com Zé Vaqueiro. - FELIPE FRANCO

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O duo CountryBeat lança nesta quinta-feira (1), às 21h, o segundo volume do projeto Countryland.

O trabalho chega às plataformas digitais com seis faixas inéditas e traz como destaque a colaboração "Eu Quero Um Country" em parceria com o cantor pernambucano Zé Vaqueiro.

O videoclipe da música principal tem estreia marcada para esta sexta-feira (2), às 11h.

A produção audiovisual coroa a faixa que aposta na fusão de identidades musicais, aproximando a sonoridade característica do projeto — que transita entre o sertanejo, o piseiro e vertentes do pop nacional — ao universo interpretativo do artista convidado.

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Parceria musical

A união criativa busca dialogar com diferentes públicos ao cruzar referências do interior e ritmos populares nordestinos.

A faixa foi estruturada para refletir essa troca rítmica entre as propostas artísticas envolvidas na colaboração.

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Sobre a colaboração no projeto, Zé Vaqueiro destacou a expectativa em torno da recepção do público e o processo de gravação da faixa inédita com o duo:

“Fiquei feliz demais com essa parceria com o CountryBeat! É uma mistura que tem tudo pra dar certo, a gente juntou dois estilos que a galera gosta muito. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz em ver que a logística daria certo. É uma parceria que estou ansioso para levar pro povo. A música tá pancada demais, gravamos com muito carinho!”, celebra Zé Vaqueiro.

Lançamento e disponibilidade

O segundo volume de Countryland fica disponível nos aplicativos de música a partir das 21h desta quinta-feira (1).

Já o videoclipe oficial de "Eu Quero Um Country" será liberado no canal oficial do CountryBeat no YouTube nesta sexta-feira (2), às 11h.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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