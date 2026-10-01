Morre Lito Sousa, do canal ‘Aviões e Músicas’, aos 59 anos

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A informação foi confirmada por meio de uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais. Lito compartilhava luta contra doença rara nas redes

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Morreu Lito Sousa, criador do canal ‘Aviões e Músicas’, aos 59 anos. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (01/10) por meio de uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais.

Especialista em aviação, Lito ficou conhecido por explicar temas relacionados a aeronaves de forma simples e conquistar milhões de seguidores. Em agosto, ele revelou ter sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e de rápida progressão.

Nos últimos meses, Lito compartilhou com o público a evolução do quadro e a busca por tratamentos experimentais. Ele também deixou uma mensagem de despedida que emocionou os seguidores: “Um grande abraço e até o próximo voo.”

Quem era Lito Souza?

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Lito começou sua trajetória profissional ainda jovem, com formação técnica ligada à manutenção de aeronaves.

Ao longo da carreira, trabalhou em grandes companhias aéreas, como Varig, Transbrasil e United Airlines, onde exerceu funções relacionadas à manutenção, supervisão e segurança de aeronaves. Ao todo, acumulou mais de 36 anos de experiência na aviação.

Depois de anos atuando nos bastidores da aviação comercial, Lito decidiu levar seu conhecimento para o público.

Em 2004, começou a produzir conteúdo na internet e, em 2010, criou o projeto Aviões e Músicas, que posteriormente se consolidou como um dos maiores canais brasileiros especializados em aviação. A proposta era explicar assuntos técnicos de maneira simples e acessível, aproximando passageiros e curiosos de temas como funcionamento das aeronaves, turbulência, acidentes e segurança de voo.

O trabalho fez com que Lito conquistasse milhões de seguidores nas redes sociais. Seu conteúdo também ganhou destaque entre pessoas que tinham medo de voar, já que ele procurava explicar, de forma didática, situações que costumam gerar insegurança nos passageiros.

Ao lado da esposa, Mila Seidl, criou projetos como o curso “Sem Medo de Voar”, voltado justamente para pessoas com aerofobia.

Mesmo depois de décadas trabalhando como mecânico, Lito realizou o sonho de também se tornar piloto. Em 2021, obteve a licença de piloto privado e compartilhou parte desse processo com o público na série “Decola Lito”. A trajetória profissional também rendeu livros, palestras e trabalhos como consultor nas áreas de segurança, fatores humanos e gestão de riscos.

Entre suas obras está o livro Onde Morrem os Aviões, inspirado em uma experiência profissional vivida por ele no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo. Ao longo dos anos, Lito se tornou conhecido não apenas pelo conhecimento técnico, mas também pela capacidade de traduzir assuntos complexos da aviação para uma linguagem compreensível para quem não trabalhava no setor.

Em 2026, Lito passou a enfrentar uma grave batalha de saúde. Após revelar um diagnóstico de câncer de próstata, ele posteriormente recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e progressiva. A situação mobilizou familiares, amigos, fãs e outros criadores de conteúdo, que passaram a ajudar na busca por alternativas de tratamento.

A notícia da morte foi confirmada por meio de uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais. Aos 59 anos, Lito deixa como legado uma trajetória marcada pela aviação e pelo trabalho de tornar esse universo mais acessível ao público. Por meio do Aviões e Músicas, ajudou milhões de pessoas a compreender melhor como funcionam os aviões e, para muitos passageiros, a enfrentar o medo de voar.