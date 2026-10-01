"Energias opostas": No ar na TV, no cinema e no streaming, Giovanna Grigio celebra fase intensa e se divide entre papéis de destaque.

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Atriz vive uma das fases mais intensas de sua carreira artística, acumulando papéis de destaque na televisão, nas telonas e plataformas de streaming

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No ar na novela "Por Você", exibida pela Globo na faixa das 19h, a artista interpreta a médica residente Leandra. A personagem integra um dos núcleos centrais da trama criada por Rosane Svartman, sendo filha de Vanessa, papel de Alinne Moraes, e Gabriel, vivido por Thiago Lacerda. Na história, a jovem lida com uma relação familiar conturbada e se envolve com Vitor, interpretado por Lucas Leto, além de mobilizar o público na torcida por um romance com Toy, vivido por Rodrigo Lelis, e contracenar com a veterana Renata Sorrah, que faz sua avó na ficção.

A repercussão em torno do trabalho começou antes mesmo da estreia oficial da produção, impulsionada pela divulgação da caracterização da personagem. Sobre a recepção do público ao projeto televisivo, a atriz destaca a densidade dramática do papel.

"Fiquei feliz vendo como as pessoas se conectaram com o drama da Leandra, e esse vazio que ela ten por dentro. Acredito que quando o assunto são questões familiares, como a rejeição que ela sente com relação à mãe, isso toca muito no coração de quem assiste. E em uma novela com tantos personagens brilhantes que tem essa energia solar e para fora, ver que as pessoas se interessam pelas questões da Leandra, que são mais delicadas e contidas, foi especial! Eu mesma sou uma pessoa muito ‘pra fora’, extrovertida, então segurar essa energia toda e jogar mais ‘pra dentro’ tem sido um desafio delicioso. Agora o que não me surpreendeu foi o encanto que o público sentiu com o romance (ainda platônico) de Toy e Leandra! É demais ver como essa expectativa para que o casal aconteça só cresce a cada semana!", declara.

Novidades no cinema e produções internacionais



Paralelamente ao ritmo das gravações na televisão, a agenda da intérprete contempla lançamentos cinematográficos recentes e futuros.

Nos cinemas, ela estreou como Mia, protagonista da comédia romântica "Trago Seu Amor", sob a direção de Claudia Castro. A artista também retorna ao papel de Sofia na sequência "Encontrada", continuação do filme "Perdida", que teve sua data de lançamento anunciada para breve. No catálogo do Prime Video, integrou o elenco do longa "Passagrana" e deu vida à jornalista Elena Pellegrino na produção "Maníaco do Parque".

No cenário internacional, após marcar presença na série "Rebelde", da Netflix, interpretando Emilia Alo, a brasileira retorna à mesma plataforma para protagonizar "Os 12 Signos de Valentina".

A série é uma adaptação da obra literária escrita por Ray Tavares e acompanha a trajetória de uma jovem que decide transformar o término de um relacionamento em um experimento amoroso registrado através de um videocast.

A dinâmica da nova personagem contrasta diretamente com o perfil dramático de seu trabalho na televisão aberta, exigindo uma entrega voltada para a comédia romântica.

"Minha Valentina é o oposto da minha Leandra. Inconsequente, nervosa, briguenta, e com a energia sempre pra frente, não importa o que aconteça, se deu tudo errado, se ela está triste… A energia ariana que ela carrrega não a permite ficar parada! Valentina criou pra ela uma jornada perigosa: ficar com um cara de cada signo do zodíaco. É uma missão de autodescoberta que rende muita comédia e romance! É dramédia pura! A Valen é das minhas personagens favoritas, me desafiei e me diverti intensamente com ela! Intensidade é uma palavra que a define bem!", pontua a atriz sobre a produção, que já concluiu o período de gravações e encontra-se atualmente em fase de pós-produção.