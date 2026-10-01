Ary Mirelle curte dias de lazer em Orlando ao lado da família

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Influenciadora aproveita viagem pelos Estados Unidos com o marido, João Gomes, e os filhos, incluindo passagem pelo Universal Epic Universe

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A influenciadora Ary Mirelle está aproveitando uma temporada de férias e compromissos profissionais em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada do marido, o cantor João Gomes, e dos filhos, Jorge e Joaquim. Durante a passagem pela cidade norte-americana, a família incluiu na programação uma visita ao Universal Epic Universe, o mais novo parque temático do complexo.

A experiência de viajar ganhou novos contornos para Ary após a maternidade. Segundo a influenciadora, a prioridade nos roteiros passou a ser o bem-estar e o entretenimento dos pequenos, transformando a forma como enfrasca os destinos turísticos.

“Depois que a gente se torna mãe, muda tudo um pouco. Antes eu viajava pensando nos lugares que eu queria conhecer, no que eu queria fazer, e agora tudo é pensando nos meninos. Fico: ‘Será que eles vão gostar disso? Será que eles vão aproveitar aquilo?’ Eu fico mais animada por eles do que por mim. Quero mostrar as coisas, ver eles curtindo. Tô aproveitando muito e muito feliz de poder viver tudo isso com a minha família. Tudo é mais especial com eles”, conta.

Rotina dividida entre turnê e lazer

A viagem internacional acontece em meio aos compromissos da agenda profissional de João Gomes, que cumpre uma série de apresentações musicais no exterior. Para equilibrar os trabalhos na internet, campanhas publicitárias e os shows do artista, Ary destaca o esforço para reunir todos os integrantes da família em momentos de descanso.

“João viaja muito por causa dos shows, eu também tenho meus trabalhos e ainda tem toda a rotina dos meninos. Então, quando a gente consegue um tempinho assim em família, eu tento aproveitar o máximo. É muito bom acordar e saber que vamos passar o dia juntos, fazer as coisas no nosso tempo, curtir os meninos, dar risada, passear… São esses momentos que eu mais gosto”, afirma.

A construção de memórias afetivas na infância dos filhos também é apontada pela influenciadora como um dos principais propósitos dessas experiências compartilhadas em família.

“Eu quero que meus meninos tenham muitas memórias boas. Que eles cresçam lembrando das coisas que a gente viveu, das viagens, dos passeios, desses momentos em família. Aqui é tudo tão mágico, principalmente para criança, que eu fico pensando muito nisso. Eles ainda são pequenininhos e o tempo passa rápido demais. Então eu quero aproveitar, viver cada fase e guardar tudo isso com eles. Acho que no final são essas lembranças que ficam”, finaliza.