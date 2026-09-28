Raphaela Santos reúne multidão e bate recorde de público no Igarafest 2026
Cantora arrasta multidão durante sua apresentação na Região Metropolitana do Recife e se destaca na programação do festival cultural.
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A cantora Raphaela Santos foi a responsável por registrar o maior público da edição de 2026 do Igarafest, evento realizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.
A apresentação da artista reuniu uma multidão e se consolidou como um dos pontos altos da programação oficial do festival.
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Sucesso na Região Metropolitana
O show atraiu um grande número de fãs para conferir de perto o repertório da artista, movimentando a cena musical da região e superando as expectativas de público para o evento na cidade histórica.
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Serviço
- Evento: Igarafest 2026
- Atração: Raphaela Santos
- Local: Igarassu (Região Metropolitana do Recife)