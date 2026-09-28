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Celebridades | Notícia

Raphaela Santos reúne multidão e bate recorde de público no Igarafest 2026

Cantora arrasta multidão durante sua apresentação na Região Metropolitana do Recife e se destaca na programação do festival cultural.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/09/2026 às 9:42 | Atualizado em 28/09/2026 às 10:12
Raphaela Santos
Raphaela Santos - Crédito: Divulgação

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A cantora Raphaela Santos foi a responsável por registrar o maior público da edição de 2026 do Igarafest, evento realizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

A apresentação da artista reuniu uma multidão e se consolidou como um dos pontos altos da programação oficial do festival.

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O show atraiu um grande número de fãs para conferir de perto o repertório da artista, movimentando a cena musical da região e superando as expectativas de público para o evento na cidade histórica.

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Serviço

  • Evento: Igarafest 2026
  • Atração: Raphaela Santos
  • Local: Igarassu (Região Metropolitana do Recife)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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