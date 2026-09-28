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"Chega de fatiar o som": Rapper Ranfo lança 20 faixas no mesmo dia e expõe a exaustão da vida no automático

Fincado no Recife, Ranfo libera nada menos do que 20 faixas autorais inéditas de uma só vez nas plataformas digitais.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/09/2026 às 15:47 | Atualizado em 28/09/2026 às 15:52
Rapper independente de Recife lança 20 faixas no mesmo dia e expõe a exaustão da vida no automático
Rapper independente de Recife lança 20 faixas no mesmo dia e expõe a exaustão da vida no automático - Divulgação

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O mercado fonográfico atual impõe uma regra quase industrial: singles curtos, espaçados estrategicamente mês a mês para manter o algoritmo aquecido. Mas o cantor, compositor e rapper independente Ranfo decidiu rasgar essa cartilha. No dia 30 de setembro, o artista fincado no Recife libera nada menos do que 20 faixas autorais inéditas de uma só vez nas plataformas digitais.

Mais do que um volume impressionante de conteúdo, o projeto nasce da urgência criativa. Em entrevista exclusiva, Ranfo explicou que o pacote já estava fechado e que fragmentar o lançamento perderia o sentido da obra.

"Essas músicas conversam entre si — falam de cansaço, fé, chão e de continuar. Separar em single por mês ia parecer que eu estava vendendo o mesmo recado em fatias. Prefiro o risco de ser demais do que ir pingando. O público não precisa ouvir as 20 de uma vez. Escolhe uma, fica, volta. Zumbi é a porta. O resto é casa", pontua o rapper.

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A provocação de 'Zumbi' e a vida no automático

A faixa-âncora do projeto, intitulada Zumbi, ganha um clipe oficial no mesmo dia, às 18h. A música joga luz sobre um mal contemporâneo: a exaustão da rotina e a sensação de viver no piloto automático.

Segundo Ranfo, a inspiração brotou do cotidiano urbano nordestino, mas dialoga com qualquer grande centro. "Recife me ensinou rotina cedo: acordar, trabalhar, voltar, repetir. Tem dia que o corpo vai e a cabeça não vai junto. A pergunta de 'Zumbi' — 'Você vê um monstro? Ou vê você?' — é justamente sobre isso: se o que a gente vira no trânsito, no ponto, no fim de expediente ainda é gente ou só função. Não é denúncia da cidade, é o automático que existe em qualquer lugar; Recife é onde eu aprendi a nomear."

Fazer rap independente fora do eixo

Construir um projeto desse porte fora do eixo Sudeste traz cicatrizes e liberdades. Para Ranfo, o maior desafio reside na distância das grandes engajadas de mercado, curadorias de playlist e verbas promocionais, somado ao preconceito velado de que o rap nordestino precisa se justificar. Por outro lado, a independência garante o ativo mais valioso para um artista: a liberdade artística.

"Não ter que caber no single de dois minutos pensado para algoritmo é uma conquista. Posso falar de vazio, de mãe, de praça, de Zumbi, no tempo da música. O projeto é denso porque a vida aqui é densa. Não esperei autorização de São Paulo para soltar", alfineta.

Maratona no YouTube e Estratégia de Consumo

Para acompanhar o lançamento, a estratégia de entrega digital foge do óbvio. No dia 30/09, a partir das 12h, o catálogo completo aterrissa nas plataformas. No YouTube, a dinâmica será intensa: um official audio será liberado a cada dois minutos (das 12h às 12h38), culminando com a estreia do clipe de Zumbi às 18h.

"Não é trucagem de marketing. É só organização do dia. Quem acompanhar o YouTube vê nascer um por um. Quem não acompanhar acha tudo pronto de noite. O clipe de Zumbi fecha o dia para não ficar só arquivo. A atenção a gente não prende à força — a gente marca um horário e aparece", conclui Ranfo.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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