"Chega de fatiar o som": Rapper Ranfo lança 20 faixas no mesmo dia e expõe a exaustão da vida no automático

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Fincado no Recife, Ranfo libera nada menos do que 20 faixas autorais inéditas de uma só vez nas plataformas digitais.

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O mercado fonográfico atual impõe uma regra quase industrial: singles curtos, espaçados estrategicamente mês a mês para manter o algoritmo aquecido. Mas o cantor, compositor e rapper independente Ranfo decidiu rasgar essa cartilha. No dia 30 de setembro, o artista fincado no Recife libera nada menos do que 20 faixas autorais inéditas de uma só vez nas plataformas digitais.

Mais do que um volume impressionante de conteúdo, o projeto nasce da urgência criativa. Em entrevista exclusiva, Ranfo explicou que o pacote já estava fechado e que fragmentar o lançamento perderia o sentido da obra.

"Essas músicas conversam entre si — falam de cansaço, fé, chão e de continuar. Separar em single por mês ia parecer que eu estava vendendo o mesmo recado em fatias. Prefiro o risco de ser demais do que ir pingando. O público não precisa ouvir as 20 de uma vez. Escolhe uma, fica, volta. Zumbi é a porta. O resto é casa", pontua o rapper.

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A provocação de 'Zumbi' e a vida no automático



A faixa-âncora do projeto, intitulada Zumbi, ganha um clipe oficial no mesmo dia, às 18h. A música joga luz sobre um mal contemporâneo: a exaustão da rotina e a sensação de viver no piloto automático.

Segundo Ranfo, a inspiração brotou do cotidiano urbano nordestino, mas dialoga com qualquer grande centro. "Recife me ensinou rotina cedo: acordar, trabalhar, voltar, repetir. Tem dia que o corpo vai e a cabeça não vai junto. A pergunta de 'Zumbi' — 'Você vê um monstro? Ou vê você?' — é justamente sobre isso: se o que a gente vira no trânsito, no ponto, no fim de expediente ainda é gente ou só função. Não é denúncia da cidade, é o automático que existe em qualquer lugar; Recife é onde eu aprendi a nomear."

Fazer rap independente fora do eixo



Construir um projeto desse porte fora do eixo Sudeste traz cicatrizes e liberdades. Para Ranfo, o maior desafio reside na distância das grandes engajadas de mercado, curadorias de playlist e verbas promocionais, somado ao preconceito velado de que o rap nordestino precisa se justificar. Por outro lado, a independência garante o ativo mais valioso para um artista: a liberdade artística.

"Não ter que caber no single de dois minutos pensado para algoritmo é uma conquista. Posso falar de vazio, de mãe, de praça, de Zumbi, no tempo da música. O projeto é denso porque a vida aqui é densa. Não esperei autorização de São Paulo para soltar", alfineta.

Maratona no YouTube e Estratégia de Consumo

Para acompanhar o lançamento, a estratégia de entrega digital foge do óbvio. No dia 30/09, a partir das 12h, o catálogo completo aterrissa nas plataformas. No YouTube, a dinâmica será intensa: um official audio será liberado a cada dois minutos (das 12h às 12h38), culminando com a estreia do clipe de Zumbi às 18h.

"Não é trucagem de marketing. É só organização do dia. Quem acompanhar o YouTube vê nascer um por um. Quem não acompanhar acha tudo pronto de noite. O clipe de Zumbi fecha o dia para não ficar só arquivo. A atenção a gente não prende à força — a gente marca um horário e aparece", conclui Ranfo.