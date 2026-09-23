Gaby Amarantos ganha disco de platina por Rock Doido

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Cantora celebrou um ano do álbum e a marca de mais de 20 milhões de reproduções do single foguinho em evento especial na capital paulista.

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Gaby Amarantos foi surpreendida com um disco de platina pelo álbum "Rock Doido" durante um evento realizado na última terça-feira (22), no Cine Marquise, em São Paulo. A certificação, concedida pela gravadora Deck, reconheceu os mais de 20 milhões do single "Foguinho". O encontro ocorreu em parceria entre a Apple Music e o Cine Marquise para apresentar o projeto em uma frequência sonora completamente diferente.

A iniciativa marcou a celebração de um ano do lançamento do disco e permitiu que amigos e convidados da cantora escutassem as faixas com nova tecnologia de áudio. Entre os presentes na celebração estavam nomes como Kenya Sade, Johnny Hooker e Guilherme Guedes, que acompanharam a audição especial.

Experiência sonora tridimensional



O evento destacou a tecnologia Dolby Atmos, que transforma a maneira como o álbum é mixado e percebido pelo público. Em vez de o som ficar basicamente dividido entre esquerda e direita, como no estéreo, o sistema permite posicionar os elementos musicais em um espaço tridimensional.

Trajetória e fusão de ritmos



Lançado em agosto de 2025, "Rock Doido" mistura tecnobrega, guitarrada, pop e referências da cultura popular amazônica. O projeto ampliou o debate sobre identidade, território, ancestralidade e a força criativa da Amazônia, gerando desdobramentos como o "Rock Junino" e a versão acústica "Rock Light". Ao final da audição, os convidados cumprimentaram a artista pela repercussão de seu último trabalho.