Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após queda de helicóptero

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LUTO NA MÚSICA SERTANEJA: Morreu nesta terça-feira (22/09), aos 59 anos, o cantor Rick Sollo, integrante da dupla Rick & Renner.

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O cantor Rick, da dupla Rick e Renner, morreu aos 59 anos após um acidente aéreo em Santa Catarina.

O acidente aconteceu na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim. A morte foi confirmada hoje (22) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).

Rick estava acompanhado do empresário Bruno Avelar. A aeronave perdeu contato durante o trajeto e as equipes de resgate foram mobilizadas para localizar o veículo e seus 5 ocupantes. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), na região serrana de Santa Catarina. Ninguém sobreviveu.

Quem era Rick Sollo?

Batizado como Geraldo Antonio de Carvalho, o artista nasceu em cinco de dezembro de 1966, na cidade de Monte do Carmo, no Tocantins.

Sua ligação com o universo musical começou ainda na infância por influência direta de seu pai, que cantava e criava composições para a Folia de Reis. Quando tinha apenas 10 anos, o cantor chegou a formar uma dupla com sua própria irmã, Dalva.

Sua trajetória profissional passou por uma grande virada em 1986, quando uniu forças com Renner. Os dois começaram a se apresentar no circuito de bares de Brasília e lançaram o primeiro disco oficial no início da década de 1990.

O cantor morava nos Estados Unidos com a esposa

Geralda Helena, esposa do cantor Rick, da dupla com Renner, está a caminho do Brasil após o marido ser encontrado sem vida na Serra Catarinense. A aeronave em que o cantor estava havia desaparecido durante um voo na região.

Geralda, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, embarcou nesta terça-feira (22) com destino a São Paulo e deve chegar à capital paulista à noite. Casada com Rick há mais de 40 anos, ela publicou nesta manhã uma mensagem nas redes sociais em meio às buscas pela aeronave.

Nos stories do Instagram, Geralda compartilhou uma imagem da série bíblica "The Chosen" com a frase: “Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”.

Projeção nacional

A projeção nacional definitiva veio em 1998 com a canção “Ela é Demais”, que se tornou uma das faixas mais tocadas nas rádios de todo o país.

Nos anos seguintes, os artistas emplacaram uma sequência ininterrupta de sucessos populares, entre eles “Filha”, “Muleca”, “Eu Mereço”, “Bebedeira” e “Nos Bares da Cidade”. Ao longo de sua trajetória ao lado de Renner, a dupla ultrapassou a marca de 10 milhões de cópias vendidas.

Rick & Renner chegaram a anunciar sua separação em 2010 e, após um período de retomada, foi encerrada novamente em 2015. Em 2018, os dois anunciaram oficialmente o retorno da parceria e atuavam como dupla desde então.

Rick também desenvolveu trabalhos em carreira solo e ficou consagrado como um dos compositores mais prestigiados do gênero sertanejo.

O artista assinou clássicos interpretados por grandes duplas da música brasileira, como "Página de Amigos", de Chitãozinho & Xororó; "Sabor de Pecado", de Zezé Di Camargo & Luciano; e "Agenda Rabiscada", de Cleiton & Camargo.

O cantor era casado desde 2015 com Geralda Helena. O casal subiu ao altar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, em São Paulo. Ao todo, os dois somavam mais de 40 anos de relacionamento. Rick era pai de seis filhos: Victor Henrique, Mônica, Valentino, Matteo, Lúcia e Renn.

