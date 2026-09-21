"Era preciso encontrar a minha leitura": Bruno Montaleone sobre assumir um papel já conhecido pelas bookstans

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Ator fala sobre revisitar personagens marcantes no cinema, como o lorde Ian em Perdida, e transitar entre diferentes gêneros na TV e no streaming.

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Aos 30 anos e com mais de uma década de carreira no audiovisual, o ator Bruno Montaleone construiu uma trajetória marcada pela versatilidade, transitando entre o romance, a comédia e o drama em produções de grande repercussão no cinema, na televisão e no streaming.

Entre os momentos de destaque de sua jornada estão a estreia como protagonista em "Perdida" (2023), adaptação da obra de Carina Rissi, e a atuação recente no aclamado "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso.

O peso de dar vida a personagens conhecidos



Dar vida a figuras literárias ou reais traz desafios específicos para qualquer intérprete. Em "Perdida", ao assumir o papel do lorde Ian Clarke, Bruno precisou lidar com a forte expectativa dos fãs dos livros de Carina Rissi, que já mantinham uma relação de muita afetividade com o personagem do século XIX.

Sobre o processo de construção, o ator destacou a importância de equilibrar as referências pré-existentes com sua própria visão artística: “Além de ser meu primeiro protagonista no cinema, existia uma responsabilidade extra de encarar um personagem que já existia no imaginário de muita gente. Quem conhecia os livros tinha uma relação especialmente afetiva com ele e, por isso, havia uma expectativa grande sobre a adaptação. O desafio foi entender o que tornava aquele Ian tão especial para os leitores, sem tentar simplesmente reproduzir uma imagem que já existia. Eu precisava encontrar a minha leitura do personagem, trazer a minha personalidade para ele e, ao mesmo tempo, preservar a essência que fez as pessoas se apaixonarem por aquela história. Foi um processo muito rico e que me ensinou bastante sobre entender que, além de manter sua essência, era também preciso explorar, em determinada medida, a liberdade criativa de dar vida a esse personagem. No fim, era preciso também trazer para essa construção uma compreensão e uma sensibilidade próprias, encontrando um equilíbrio entre respeitar aquilo que já estava estabelecido e imprimir uma visão particular sobre o personagem, que chegava ao cinema já carregado de expectativas.”, relata.

Em contraste com o universo romântico de época, o ator integrou o elenco de "Homem com H", interpretando Marco de Maria, médico e companheiro de Ney Matogrosso por mais de uma década. Dirigido por Esmir Filho, o longa mergulhou em uma relação profunda e marcada pela vulnerabilidade diante do impacto da epidemia de AIDS na vida do casal. O filme alcançou expressiva marca de público nas salas de cinema e rendeu ao artista elogios públicos do próprio cantor.

“Foi um personagem que me exigiu uma entrega muito diferente. Eu estava contando uma história de amor que realmente aconteceu, de duas pessoas que viveram muitas coisas incríveis mas também muitas dores juntos, e existia uma responsabilidade em tratar essa relação com verdade e sensibilidade. Foi também uma oportunidade de mostrar uma vertente como ator que talvez o público ainda não tivesse visto”, resume sobre o projeto que marcou sua primeira experiência em cinebiografias.

Novos projetos e maturidade profissional

Com as filmagens já concluídas de "Encontrada", sequência cinematográfica de "Perdida", o público reencontrará a dinâmica entre Ian e Sofia, vivida novamente por Giovanna Grigio. O novo capítulo aborda a evolução do casal após a decisão de construir uma vida juntos diante dos choques temporais.

Para o intérprete, retornar ao papel permitiu explorar novas camadas de maturidade no relacionamento dos protagonistas: “No primeiro filme, tudo era descoberta. A chegada da Sofia, o choque entre os dois mundos, o nascimento daquela relação. Agora existe uma história construída entre eles, e isso traz conflitos muito diferentes. Foi interessante encontrar esse homem alguns anos depois e entender como ele lida com as pressões sociais, escolhas e com uma relação que já não é uma novidade, mas que continua exigindo muito dos dois.”

Ao longo dos últimos anos, o repertório de Bruno também se expandiu por meio de passagens por produções de plataformas digitais e novelas televisivas, como "De Volta aos 15", "O Lado Bom de Ser Traída", "Amor Perfeito" e "Mania de Você".

Para o ator, a diversidade de gêneros e formatos contribuiu diretamente para o aprimoramento de seu método de trabalho: “Acho que desenvolvi principalmente a escuta. Hoje consigo chegar a uma cena muito mais disponível para o que está acontecendo e para o que pode se desenrolar. No começo, a gente só quer acertar milimetricamente e sentir um aparente controle. Com o tempo, fui entendendo que é preciso descobrir algumas coisas durante o processo e estar pronto para as mudanças, ainda mais numa obra aberta. Cada um desses trabalhos vai construindo a segurança no que tenho a oferecer menos a partir de garantias ou de uma necessidade de controle, e mais a partir da compreensão de que sensibilidade, empatia e vulnerabilidade são muito mais importantes em qualquer construção.”