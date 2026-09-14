De Pernambuco para o Brasil: Ana Valença aposta em timbre grave e composições autorais para renovar o sertanejo
Com produção de Eduardo Pepato e parcerias com pesos-pesados do mercado, a ex-participante de realities musicais estreia o single "Soluçando"
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Ana Valença, cantora pernambucana, desponta como a nova promessa do sertanejo ao apostar em um repertório autoral e marcante. Após passagens expressivas pelo The Voice Kids e Canta Comigo Teen, a jovem artista consolida sua identidade artística unindo um timbre grave inconfundível a uma produção de peso assinada por Eduardo Pepato.
Natural de Pernambuco, a cantora e compositora iniciou sua trajetória na música ainda na infância. O gênero sertanejo, presente desde cedo em sua formação afetiva, foi cultivado dentro de casa, despertando nela uma paixão precoce pela composição — hábito que começou aos 12 anos, transformando vivências e sentimentos em versos autorais.
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De forma espontânea e autodidata, Ana aprendeu a tocar ukulele na infância e ganhou seu primeiro violão no final de 2021. Essa bagagem foi ampliada com referências que transitam entre o sertanejo, o forró, a MPB e o pop, moldando a sonoridade versátil que hoje define seu trabalho.
A vitrine televisiva — que incluiu participações de destaque no The Voice Kids e no Canta Comigo Teen — permitiu que a artista testasse sua versatilidade interpretativa e conquistasse o público. A repercussão positiva impulsionou a decisão de profissionalizar a carreira, levando-a a intensificar a produção de conteúdo nas redes sociais, onde seus vídeos ganharam alcance nacional.
O grande passo dessa nova fase é o lançamento de “Soluçando”, faixa que inaugura sua entrada oficial no mercado sertanejo. A música retrata o término de um relacionamento sob o ponto de vista de quem ainda lida com a ausência, mas compreende que o retorno já não é viável.
Composta por Ana Valença em parceria com Marcos Mateus, Marlon Gabriel, Thiago Azevedo e Thiago Sete, a faixa traz a assinatura na produção musical de Eduardo Pepato, referência incontestável no gênero. A parceria concretiza o encontro da artista com um produtor que ela já admirava, marcando sua estreia em grande estilo.
“Soluçando” é o cartão de visitas de um universo musical que a pernambucana passa a estruturar, tendo a composição autoral como eixo central de sua identidade. Para os próximos passos, a cantora conta com o suporte de um ecossistema robusto que reúne a Live Talentos, RSS Produções, Elite Music e um contrato com a Universal Music, pavimentando o caminho para uma consolidação definitiva em escala nacional.