Heitor Santos conquista Recife: Gravação histórica de "Nos Bairros" reúne mais de 10 mil pessoas no Bongi
Fenômeno do arrocha, Heitor Santos atrai multidão em Pernambuco com palco 360º, participações especiais e marca de 1 bilhão de streams.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Heitor Santos gravou seu novo audiovisual nesta quinta-feira (10) e movimentou o bairro Bongi, em Recife, reunindo mais de 10 mil pessoas.
O projeto “Heitor Santos nos Bairros”, que estreou em Sergipe, fincou raízes em terras pernambucanas com uma superestrutura de palco 360º e participações de peso da cena local.
A noite foi marcada por uma maré de sucessos. O repertório reuniu faixas de destaque como “O Que É Amor Pra Você”, “Pro Nosso Bem”, “Quarta Cadeira”, “Ainda Bem”, “Nosso Santo Bateu”, “Trovão”, “Uma e Quinze da Manhã” e “Não Me Esqueceu, Né”.
O artista ainda dividiu o microfone com Noara Marques em “Medo Bobo”, Sheldon em “Baby Alô”, Atocha em “Quem Não Cuida Perde” e MC Tuba em “Toque Carinhoso”. Ao término das gravações, Heitor emendou em um show que ultrapassou três horas de duração, mantendo a multidão firme e cantando junto até o último minuto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“É muito especial ver esse projeto ganhando novos cenários. Começamos no bairro onde cresci e chegar ao Bongi, em Recife, com mais de 10 mil pessoas, é algo que eu vou guardar para sempre. Ver todo mundo cantando comigo foi emocionante. É por momentos assim que eu quero continuar levando o projeto para outros lugares”, compartilha Heitor Santos.
O clima de celebração foi coroado com a entrega de uma placa em comemoração a 1 bilhão de execuções nas plataformas digitais, um marco estrondoso alcançado em pouco menos de seis meses de carreira.
O momento consolida a excelente fase do cantor, impulsionada pelo sucesso da versão em arrocha de “Noite Fracassada”, faixa do projeto “Sabor HS 3.0” (lançado em junho de 2026) que já ultrapassou 8 milhões de plays e entrou no Top 50 do Spotify Brasil.
Sobre Heitor Santos
Natural de Sergipe e criado em Nossa Senhora do Socorro, Heitor Santos tem apenas 18 anos e já desponta como uma das principais vozes da nova geração do arrocha nordestino.
Trazendo influências de ícones como Devinho Novaes, Unha Pintada e Silvanno Salles, ele iniciou sua trajetória na música ainda na infância, lapidando uma identidade marcada pela sofrência, pelo romantismo e por uma forte conexão com suas origens culturais.
Apelidado carinhosamente de “O Novinho”, o cantor ganhou projeção nacional nas redes sociais e plataformas de streaming.
Dono de um carisma espontâneo, ele viralizou na internet com o bordão “Não me chame de cachorro… se não eu mordo sua canela”. Atualmente, o artista acumula cerca de 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e gerencia sua expansão com o suporte da Sua Música Digital, tendo como grande motor de sua jornada o desejo de transformar a realidade de sua família através da arte.
Ver esse post no Instagram