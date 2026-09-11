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Celebridades | Notícia

Heitor Santos conquista Recife: Gravação histórica de "Nos Bairros" reúne mais de 10 mil pessoas no Bongi

Fenômeno do arrocha, Heitor Santos atrai multidão em Pernambuco com palco 360º, participações especiais e marca de 1 bilhão de streams.

Por Eduarda Barreto Publicado em 11/09/2026 às 11:31
Heitor Santoss
Heitor Santoss - Audiovisual

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Heitor Santos gravou seu novo audiovisual nesta quinta-feira (10) e movimentou o bairro Bongi, em Recife, reunindo mais de 10 mil pessoas.

O projeto “Heitor Santos nos Bairros”, que estreou em Sergipe, fincou raízes em terras pernambucanas com uma superestrutura de palco 360º e participações de peso da cena local.

A noite foi marcada por uma maré de sucessos. O repertório reuniu faixas de destaque como “O Que É Amor Pra Você”, “Pro Nosso Bem”, “Quarta Cadeira”, “Ainda Bem”, “Nosso Santo Bateu”, “Trovão”, “Uma e Quinze da Manhã” e “Não Me Esqueceu, Né”.

O artista ainda dividiu o microfone com Noara Marques em “Medo Bobo”, Sheldon em “Baby Alô”, Atocha em “Quem Não Cuida Perde” e MC Tuba em “Toque Carinhoso”. Ao término das gravações, Heitor emendou em um show que ultrapassou três horas de duração, mantendo a multidão firme e cantando junto até o último minuto.

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“É muito especial ver esse projeto ganhando novos cenários. Começamos no bairro onde cresci e chegar ao Bongi, em Recife, com mais de 10 mil pessoas, é algo que eu vou guardar para sempre. Ver todo mundo cantando comigo foi emocionante. É por momentos assim que eu quero continuar levando o projeto para outros lugares”, compartilha Heitor Santos.

O clima de celebração foi coroado com a entrega de uma placa em comemoração a 1 bilhão de execuções nas plataformas digitais, um marco estrondoso alcançado em pouco menos de seis meses de carreira.

O momento consolida a excelente fase do cantor, impulsionada pelo sucesso da versão em arrocha de “Noite Fracassada”, faixa do projeto “Sabor HS 3.0” (lançado em junho de 2026) que já ultrapassou 8 milhões de plays e entrou no Top 50 do Spotify Brasil.

Sobre Heitor Santos

Natural de Sergipe e criado em Nossa Senhora do Socorro, Heitor Santos tem apenas 18 anos e já desponta como uma das principais vozes da nova geração do arrocha nordestino.

Trazendo influências de ícones como Devinho Novaes, Unha Pintada e Silvanno Salles, ele iniciou sua trajetória na música ainda na infância, lapidando uma identidade marcada pela sofrência, pelo romantismo e por uma forte conexão com suas origens culturais.

Apelidado carinhosamente de “O Novinho”, o cantor ganhou projeção nacional nas redes sociais e plataformas de streaming.

Dono de um carisma espontâneo, ele viralizou na internet com o bordão “Não me chame de cachorro… se não eu mordo sua canela”. Atualmente, o artista acumula cerca de 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e gerencia sua expansão com o suporte da Sua Música Digital, tendo como grande motor de sua jornada o desejo de transformar a realidade de sua família através da arte.

 
 
 
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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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