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Celebridades | Notícia

Manu Gavassi aposta no loiro acobreado em primeira mudança de cor após transição capilar

A cantora e atriz mudou o visual pela primeira vez desde o fim da transição capilar, apostando em um tom quente assinado pela hairstylist Bel Ximenes.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/09/2026 às 11:17
Reconhecida por ditar tendências e usar o visual como forma de expressão artística, Manu Gavassi inicia uma nova fase
Reconhecida por ditar tendências e usar o visual como forma de expressão artística, Manu Gavassi inicia uma nova fase - Divulgação

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Manu Gavassi surpreendeu o público ao aparecer com os fios acobreados, marcando sua primeira mudança radical de cor desde o fim da transição capilar. A transformação foi revelada nesta semana em uma parceria entre as marcas Beleza na Web e Wella Professionals, servindo como vitrine para o lançamento da nova linha de tratamento voltada para cabelos coloridos da fabricante.

O novo visual da artista foi idealizado pela hairstylist Bel Ximenes, que apostou em nuances quentes com foco em tridimensionalidade. A profissional manteve a profundidade natural da raiz e criou pontos estratégicos de luminosidade para garantir um aspecto harmônico e alinhado à personalidade da cantora.

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Liberdade e novas fases no visual

Para Manu, o processo de mudança capilar veio acompanhado de reflexões sobre autoaceitação e imposições estéticas. A artista relembrou que cresceu em uma época com padrões de beleza muito restritos e classificou o fim da transição e a nova cor como um passo libertador e divertido para testar novas versões de si mesma.

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A coloração também exigiu a introdução de uma rotina específica de cuidados em casa para garantir a durabilidade e o brilho do ruivo. O método de manutenção apresentado junto à transformação inclui produtos com tecnologia voltada para a proteção da cor e fortalecimento da fibra capilar contra quebras e danos térmicos.

Cuidados e manutenção dos fios coloridos

A linha utilizada na transformação, batizada de Ultimate Color, promete prolongar a intensidade dos pigmentos por até dez semanas. A coleção conta com shampoo para limpeza suave, condicionador para controle da porosidade e uma máscara leave-in sem enxágue equipada com tecnologia de proteção térmica de até duzentos e trinta graus e escudo contra metais presentes na água.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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