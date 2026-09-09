Manu Gavassi aposta no loiro acobreado em primeira mudança de cor após transição capilar
A cantora e atriz mudou o visual pela primeira vez desde o fim da transição capilar, apostando em um tom quente assinado pela hairstylist Bel Ximenes.
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Manu Gavassi surpreendeu o público ao aparecer com os fios acobreados, marcando sua primeira mudança radical de cor desde o fim da transição capilar. A transformação foi revelada nesta semana em uma parceria entre as marcas Beleza na Web e Wella Professionals, servindo como vitrine para o lançamento da nova linha de tratamento voltada para cabelos coloridos da fabricante.
O novo visual da artista foi idealizado pela hairstylist Bel Ximenes, que apostou em nuances quentes com foco em tridimensionalidade. A profissional manteve a profundidade natural da raiz e criou pontos estratégicos de luminosidade para garantir um aspecto harmônico e alinhado à personalidade da cantora.
Liberdade e novas fases no visual
Para Manu, o processo de mudança capilar veio acompanhado de reflexões sobre autoaceitação e imposições estéticas. A artista relembrou que cresceu em uma época com padrões de beleza muito restritos e classificou o fim da transição e a nova cor como um passo libertador e divertido para testar novas versões de si mesma.
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A coloração também exigiu a introdução de uma rotina específica de cuidados em casa para garantir a durabilidade e o brilho do ruivo. O método de manutenção apresentado junto à transformação inclui produtos com tecnologia voltada para a proteção da cor e fortalecimento da fibra capilar contra quebras e danos térmicos.
Cuidados e manutenção dos fios coloridos
A linha utilizada na transformação, batizada de Ultimate Color, promete prolongar a intensidade dos pigmentos por até dez semanas. A coleção conta com shampoo para limpeza suave, condicionador para controle da porosidade e uma máscara leave-in sem enxágue equipada com tecnologia de proteção térmica de até duzentos e trinta graus e escudo contra metais presentes na água.