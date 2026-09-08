Elton John "paga dívida" com fãs do Brasil em show histórico no Rock in Rio

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Inesquecível: Com uma sequência marcante de grandes sucessos do pop e do rock, Elton John entregou um espetáculo para selar o carinho com o país!

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Com uma sequência marcante de grandes sucessos do pop e do rock, Elton John entregou um espetáculo para selar o carinho com o país!

Quando Elton John anunciou a turnê de despedida, “Farewell Yellow Brick Road”, todos estranharam uma ausência em particular: o Brasil ficou de fora.

“Não pude vir ao Brasil por conta da Covid”, explicou Elton. O débito ficou, mas foi pago com juros e correção na edição 2026 do Rock in Rio.

Setlist de sucessos

Com mais de 20 músicas — sucessos consagrados como “Bennie and the Jets”, “The One” e “Rocket Man”, passando por canções profundas e raras de serem tocadas ao vivo, como “Have Mercy on the Criminal” — e 2h15 de show, Elton John botou o Parque Olímpico para cantar a plenos pulmões.

Sem dúvidas, foi sua melhor apresentação no festival. Em 2011, fez um show morno, espremido entre Katy Perry e Rihanna. Em 2015, preferiu não ser headliner, trocando de horário com Rod Stewart.

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Destaque absoluto para sua velha banda, afiadíssima como sempre. Ray Cooper, na percussão, sempre performático, foi uma surpresa agradabilíssima. Sem falar na guitarra de Davey Johnstone, que continua sendo um dos grandes destaques da formação.

Emoção tomou conta

Visivelmente emocionado, Elton agradeceu aos fãs e entregou tudo e mais um pouco, apesar de seus problemas de locomoção.

Também chamou a atenção a excelente qualidade de sua voz, que parece ter ficado ainda melhor após a pausa das desgastantes turnês.

Entre as ausências no setlist, talvez a mais marcante seja “Daniel”, música muito querida no Brasil. “The Bitch Is Back” também estava prevista, mas acabou não sendo executada.

Nada disso, porém, atrapalhou o baile dançante no fim do show, com “Crocodile Rock”, “I’m Still Standing” e “Saturday Night’s Alright for Fighting”.

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No fim, o fechamento veio com “Skyline Pigeon”, “que só fez sucesso no Brasil”, segundo o próprio Elton. “Your Song” encerrou a noite que arrebatou público e crítica com o talvez maior músico vivo da atualidade.

E com cara e jeito de Brasil.

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Confira a setlist completa: