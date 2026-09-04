Em cartaz com "Um Dia Muito Especial", Maria Casadevall aposta em personagens que desafiam o lugar esperado
No teatro e no audiovisual, a atriz Maria Casadevall mergulha em narrativas sobre desejo, controle e a busca por novas formas de existir
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Há um fio condutor que une os trabalhos mais recentes de Maria Casadevall: a preferência por personagens que caminham na corda bamba entre o que almejam e o que a sociedade lhes permite almejar. Em “Um Dia Muito Especial”, peça atualmente em cartaz, essa fricção ganha contornos evidentes.
Nela, a artista dá vida a Antonietta, uma mulher sufocada pelas obrigações domésticas e pelas amarras de sua época, ao mesmo tempo em que, da janela para fora, Roma vibra com a aproximação entre Adolf Hitler e Benito Mussolini.
Baseada no clássico cinematográfico de Ettore Scola (1977) e sob a direção de Alexandre Reinecke, a montagem retrata o breve respiro entre a imposição e o livre-arbítrio.
Naquele fatídico 6 de maio de 1938, enquanto a Itália fascista para para saudar o líder nazista, Antonietta cruza o caminho de Gabriele — interpretado por Reynaldo Gianecchini —, um homem recém-demitido do rádio por sua orientação sexual e acuado pelo cerco do Estado.
Mais do que casual, o encontro une duas trajetórias esmagadas por diferentes engrenagens de controle. É por meio dessa troca que a encenação desvia os refletores dos grandes marcos geopolíticos para iluminar a intimidade: afinal, o mesmo autoritarismo que dita as regras nas ruas dita as normas dentro de casa, moldando papéis sociais, tolhendo a sexualidade e limitando a humanidade de cada um.
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Potência da narrativa
Para a atriz, a potência dessa narrativa reside na quebra dessas barreiras, ainda que efêmera: “Acredito que as pessoas levam pra casa a vivência do afeto radical, em estar de fato disponível para a escuta, para a troca e perceber como gestos aparentemente simples em direção ao outro podem nos transformar profundamente”.
Essa mesma lente que observa como o olhar alheio é capaz de desestabilizar o cotidiano conduz “A Mulher ao Lado”, longa-metragem inédito dirigido por André Faccioli e codirigido por Bárbara Paz. Na trama, Casadevall assume o papel de Victória, uma recém-chegada que transforma a janela de casa em um observatório da vida vizinha.
Ali, espiar deixa de ser passividade e passa a ser interferência direta na rotina alheia. Ao detalhar a composição desse papel, ela confessa: “O tom da personagem foi um desafio encontrar, pois ao mesmo tempo que ela tem uma pitada non-sense, ela também precisava ser crível”.
Essa busca por personas instigantes reflete a trajetória traçada por Casadevall desde que pisou profissionalmente em um palco, em 2009, pelas mãos do grupo Os Satyros.
Após alcançar o grande público na televisão com “Amor à Vida”, ela transitou com fluidez entre o cinema e o streaming, protagonizando produções de peso como “Coisa Mais Linda” (Netflix) e “Ilha de Ferro” (Globoplay).
Agora, retorna ao universo das séries em “Clube Hedonê”, adaptação do best-seller de Sue Hecker, onde divide a cena com Marco Pigossi, Giovana Cordeiro e Ravel Andrade.
Mais do que migrar entre diferentes telas e palcos, sua trajetória traduz o amadurecimento de um olhar estético e político. Com o passar dos anos, priorizar histórias plurais deixou de ser escolha para virar urgência.
Para a atriz, trata-se de reconhecer “a importância de se fortalecer narrativas e personagens que estejam fora do espectro branco cis heteronormativo em que foram por muito tempo centradas; hoje estou mais consciente do poder que quanto mais entramos em contato com histórias diversas e com a pluralidade de suas protagonistas mais nos tornamos abertos ao afeto com o que reconhecemos como diferente de nós e fortalecemos um imaginário coletivo mais criativo e plural”.