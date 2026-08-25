‘Elis & Eu’: 9 canções que marcam a trajetória de Elis Regina em novo documentário

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De "Canto de Ossanha" a "O Bêbado e a Equilibrista", veja as 9 canções que ajudam a reconstruir a trajetória de Elis Regina em novo documentário.

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A história de Elis Regina também pode ser ouvida. Mais de quatro décadas depois da morte da cantora, sua voz continua servindo como uma espécie de mapa da música brasileira — e é justamente por esse caminho que passa “Elis & Eu”, novo documentário que estreia nesta terça-feira (25) no UNIVERSAL+.

Dirigido por André Bushatsky e inspirado no livro Elis e Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe, de João Marcello Bôscoli, o filme acompanha as memórias do filho mais velho da cantora e combina relatos, imagens raras e dramatizações para revisitar diferentes momentos de sua vida.

No documentário, as músicas não aparecem apenas como trilha sonora. Elas ajudam a situar fases da carreira de Elis, suas escolhas artísticas e a relação da cantora com compositores que se tornariam importantes nomes da MPB.

Quais músicas contam a história de Elis Regina?

1. “Canto de Ossanha”

Gravada por Elis pela primeira vez em 1966, a composição de Vinicius de Moraes e Baden Powell está associada ao período de consolidação da cantora entre os grandes nomes da música brasileira.

A interpretação também evidencia uma característica que acompanharia sua trajetória: a capacidade de imprimir personalidade às canções.

2. “Madalena”

A música de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza foi gravada em 1970 e marcou uma nova etapa na carreira de Elis. A interpretação também ajudou a apresentar Ivan Lins a um público mais amplo.

3. “Casa no Campo”

Lançada no álbum Elis, de 1972, a composição de Zé Rodrix e Tavito se tornou uma das interpretações mais lembradas da cantora. A faixa representa um momento de maturidade artística e mostra sua capacidade de transformar uma canção em assinatura própria.

4. “Águas de Março”

A composição de Tom Jobim ganhou um capítulo especial na trajetória de Elis. Gravada por ela no álbum Elis, de 1972, tornou-se ainda mais conhecida na parceria com Jobim em Elis & Tom, lançado em 1974.

5. “Como Nossos Pais”

Belchior ganhou uma das interpretações mais emblemáticas de sua obra na voz de Elis. A cantora apresentou a música no espetáculo e álbum Falso Brilhante, em 1976, transformando-a em um dos grandes clássicos de seu repertório.

6. “Deus Lhe Pague”

A composição de Chico Buarque aparece no álbum ao vivo Transversal do Tempo, de 1978. A escolha evidencia outra dimensão do trabalho de Elis: a interpretação de músicas carregadas de questões humanas e sociais.

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7. “O Bêbado e a Equilibrista”

Na voz de Elis, a composição de João Bosco e Aldir Blanc ultrapassou o universo musical e se tornou um dos símbolos da campanha pela anistia e da esperança de redemocratização do Brasil.

8. “Aprendendo a Jogar”

Composição de Guilherme Arantes, a faixa representa uma Elis ainda aberta a novas sonoridades e a compositores de diferentes gerações, característica que permaneceu presente em sua carreira.

9. “Doce de Pimenta”

De Rita Lee e Roberto de Carvalho, a música pertence aos últimos anos da trajetória da cantora e evidencia uma Elis mais leve e versátil, sem abandonar a identidade que construiu ao longo das décadas.

Onde assistir a ‘Elis & Eu’?

Imagem: Elis Regina e João Marcello Bôscoli - NBCUniversal/Divulgação

O documentário “Elis & Eu” estreia em 25 de agosto, exclusivamente no UNIVERSAL+. A produção é uma coprodução entre NBCUniversal Global Distribution, Movioca e Bushatsky Filmes.

No Brasil, o UNIVERSAL+ pode ser acessado por meio das plataformas Prime Video, Claro TV+, Vivo TV+, Meli+ e UOL Play.

Nas dramatizações, Lílian Menezes interpreta Elis Regina, enquanto Antônio Menqui e Victor Constantino vivem João Marcello Bôscoli em diferentes idades. A produção busca, assim, aproximar a trajetória pública da cantora das memórias de quem conviveu com ela dentro de casa.

