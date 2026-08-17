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Celebridades | Notícia

Quer assistir ao BTS no camarote? Saiba como participar da promoção da etleé

ARMYs que sonham com um ingresso para os shows do BTS ganham uma nova oportunidade: promoção vai sortear 30 ingressos para um camarote no MorumBIS.

Por Myllena Wu Publicado em 17/08/2026 às 12:23
Imagem da promoÃ§Ã£o "VocÃª no Camarote etleÃ© no maior show de K-Pop"
Imagem da promoÃ§Ã£o "VocÃª no Camarote etleÃ© no maior show de K-Pop" - DivulgaÃ§Ã£o/etleÃ©

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A espera dos fãs brasileiros pelo retorno do BTS já tem data para acabar! O grupo sul-coreano se apresenta no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026 e as três datas estão esgotadas na Ticketmaster, segundo a plataforma oficial de venda.

No entanto, para quem não conseguiu garantir um ingresso — ou simplesmente quer tentar uma experiência diferente — uma promoção da marca de perfumaria etleé oferece uma nova possibilidade.

A ação vai sortear 30 ingressos individuais para um camarote, cada um válido para uma das três apresentações.

Como concorrer a um ingresso para o camarote do BTS?

A promoção “Você no Camarote etleé no maior show de K-Pop” é voltada aos consumidores que comprarem produtos da marca. A cada R$ 179 em produtos, ou múltiplos exatos desse valor em uma mesma nota ou cupom fiscal, o participante recebe um número da sorte.

Depois da compra, é necessário cadastrar os dados e o número do documento fiscal no site da promoção ou pelo WhatsApp informado pela empresa.

As notas fiscais aceitas precisam ter sido emitidas entre 3 de julho e 29 de setembro de 2026. O cadastro também pode ser feito até 29 de setembro.

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O que os vencedores ganham?

Cada um dos 30 sorteados recebe um ingresso individual para o Camarote etleé em uma das apresentações do BTS no MorumBIS. O sorteio está marcado para 30 de setembro de 2026 e o resultado será divulgado nos canais oficiais da promoção.

A experiência inclui entrada pelo Portão 17, acesso antecipado de até 3h30 antes do show e circulação, tanto pelo camarote, quanto pela pista, segundo as regras divulgadas pela marca.

O espaço também oferece open food, open bar e happy hour de até uma hora após o fim da apresentação. A etleé informa que o valor de referência de cada ingresso é de R$ 4.500.

Quando serão os shows do BTS em São Paulo?

Divulgação/etleé
Imagem das regras da promoção "Você no Camarote etleé no maior show de K-Pop" - Divulgação/etleé

As três apresentações da turnê BTS World Tour ‘Arirang’ acontecem no MorumBIS. A abertura dos portões está prevista para às 16h, enquanto os shows começam às 20h.

Para participar da promoção, portanto, o consumidor não escolhe necessariamente uma data específica: os 30 ingressos serão distribuídos entre as três apresentações, conforme as regras da ação.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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